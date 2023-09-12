Зеленский провел совещание касательно контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский 12 сентября провел совещание о ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, провел совещание в узком кругу людей, где обсуждались только вопросы ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок. И также подготовка к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, даные разведки о датах и направлениях", — рассказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский наложил вето на закон о возобновлении электронного декларирования, одновременно оставлявший декларации чиновников закрытыми.

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