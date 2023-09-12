Зеленський провів нараду щодо контрнаступу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 вересня провів нараду у вузькому колі людей, де обговорювалися лише питання ситуації на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок. І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки", - розповів президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування, який водночас залишав декларації чиновників закритими.

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