Росіяни втратили темпи наступу на кількох напрямках фронту: що з'ясували в ISW (мапа)

ЗСУ / © Getty Images

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Російські війська продовжують наступальні операції на Харківщині та Донеччині, однак на низці ділянок фронту не мають підтверджених просувань. Найпомітніше сповільнився темп атак у Слов’янсько-Краматорській агломерації.

Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 7 листопада.

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Слов’янсько-Краматорський напрямок: чому наступ армії РФ сповільнився

За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися в Слов’янсько-Краматорській агломерації та тактичному районі Часового Яру. Водночас українські сили зачистили від російських груп інфільтрації район на схід від Слов’янська.

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У звіті ISW зазначається, що росіяни утримують позиції у Федорівці та Марковому, а також у центральній і східній частинах Рай-Олександрівки. Окремі позиції окупанти мають на захід від Калеників, на північний захід і південний захід від Діброви, а також на захід від Новомаркового та Майського.

Ці дані ISW наводить із посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця.

За його інформацією, російські підрозділи також намагалися інфільтруватися поблизу Миколаївки, Пискунівки та Стародубівки. Українські військові, своєю чергою, зачистили Миколаївку від російських груп, а на південний схід від Оріхуватки, за оцінкою оглядача, залишилася лише одна невелика група російської піхоти.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Окрему увагу аналітики ISW звернули на зниження темпів російського наступу саме в Слов’янсько-Краматорській агломерації. Головною причиною, за оцінкою інституту, є нестача особового складу в підрозділах 3-ї загальновійськової армії РФ.

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«Темпи російських наступальних операцій у Слов’янсько-Краматорській агломерації сповільнюються, головним чином через нестачу особового складу», — йдеться у звіті ISW.

Інститут також зазначає, що, за оцінкою Машовця, російські війська щонайменше два тижні — приблизно з 24 жовтня — не досягали тактично значущих результатів на цьому напрямку. Кількість штурмів за цей період скоротилася до мінімуму.

Однією з причин дефіциту піхоти, за даними ISW, стали втрати росіян під час переміщення військових до передової.

«Через нестачу особового складу російському командуванню, ймовірно, доведеться звужувати ділянки для майбутніх атак і зосереджуватися на закріпленні позицій, куди раніше проникли російські піхотні групи», — зазначає Машовець.

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Донеччина: де росіяни атакують біля Костянтинівки, Добропілля та Лимана

На Костянтинівському напрямку російські війська 6 та 7 листопада продовжували наступальні операції. Вони намагаються просуватися до Костянтинівки та Дружківки з півдня і південного заходу.

Однак ISW не зафіксував підтверджених просувань росіян на цій ділянці за вказаний період.

Також окупанти атакували на Добропільському напрямку — на північний схід, південь і південний захід від Добропілля. Російське командування, за оцінкою ISW, намагається охопити український фортечний пояс із південного заходу, зокрема з районів Добропілля та Покровська. За 6 та 7 листопада підтверджених територіальних здобутків росіян на цій ділянці ISW не зафіксував.

© Інститут вивчення війни (ISW)

На Лиманському напрямку російські війська наступали на північний схід і південний схід від міста, але не просунулися вперед. Українські сили, зі свого боку, проводили контратаки на південний схід від Лимана.

Кілька російських військових блогерів і джерело, пов’язане із західним угрупованням військ РФ, стверджували, що окупанти зайняли нові позиції поблизу Масляківки на схід від Лимана. ISW наводить ці повідомлення, однак не підтверджує російського просування на цій ділянці.

Харківщина та Куп’янський напрямок: де тривають бої

На півночі Харківської області та Великобурлуцькому напрямку російські війська продовжували наступальні операції 5 та 6 листопада. У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські сили намагаються відтіснити українські підрозділи від міжнародного кордону, створити буферну зону поблизу Бєлгородської області та наблизитися до Харкова. За оцінкою аналітиків, підтверджених просувань на цих ділянках росіяни не мали.

На Куп’янському напрямку, за даними ISW, російські війська 6 та 7 листопада атакували поблизу Радьківки, Західного та Великої Шапківки, однак не просунулися вперед.

Окремо Інститут наводить повідомлення джерела, пов’язаного із західним угрупованням військ РФ: за його даними, спроби російських груп проникнути до Дорошівки, що на захід від Західного, не мали належної підтримки та завершилися невдачею.

Нагадаємо, у попередньому звіті ISW аналітики зазначали, що російські війська продовжували інтенсивні штурми на різних ділянках фронту, залучаючи до атак значну кількість особового складу, однак майже ніде не змогли досягти підтверджених просувань.

Натомість українські захисники мали успіхи поблизу Лимана та на схід від Слов’янська.

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