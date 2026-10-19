ИИ назвал самых кровавых людей в истории: Гитлер не попал в первую тройку

ИИ составил рейтинг самых кровавых диктаторов: Гитлер не попал в тройку лидеров

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Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией Илона Маска, составил рейтинг людей, ответственных за самое большое количество смертей в истории человечества. На первое место чатбот поставил китайского диктатора Мао Цзэдуна, на второе — монгольского завоевателя Чингисхана, а третье отдал советскому диктатору Иосифу Сталину. Отсутствие Адольфа Гитлера среди трех лидеров удивило пользователей соцсетей.

Об этом пишет издание UNILAD.

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На первом месте стоит главарь китайских коммунистов и основатель КНР Мао Цзэдун, указав от 40 до 70 миллионов смертей, связанных с голодом, чистоками и Культурной революцией.

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© Associated Press

Чингисхан занял второе место от 20 до 40 миллионов смертей, что объясняется монгольскими завоеваниями и связанным с ними сокращением населения.

Иосиф Сталин занял третье место с более чем 15-20 миллионами жертв, связанных с голодоморами, ГУЛАГами и репрессиями.

Почему Гитлер не попал в первую тройку

Особую реакцию пользователей вызвало то, что Адольф Гитлер не очутился среди трех лидеров рейтинга.

Grok поставил нацистского диктатора сразу по Сталину, оценив количество умышленно убитых гражданских людей в 11–17 миллионов.

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За этими цифрами стоят Холокост, во время которого нацистский режим систематически уничтожил около шести миллионов евреев, а также массовые убийства других групп населения, преследование и принудительный труд.

Издание также обратило внимание на другой рейтинг, созданный искусственным интеллектом ChatGPT. В расширенном списке Гитлер уже занял третью позицию, а оценка его прямых жертв составила 17–30 миллионов.

Во втором рейтинге Мао сохранил первое место с 40-78 миллионов смертей, Чингисхан снова занял второе место с 40 миллионами, а Гитлера переместили на третье место с 17-30 миллионами прямых жертв и от 50 до 80 миллионов, если подсчитать общее количество смертей во Второй мировой.

Сталин погрузился на четвертое место с 20-40 миллионами.

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Остальные списки звучали так:

Тамерлан (Тимур) — около 17 миллионов погибших в результате его завоевательных походов.

Хун Сюцюань — 20–30 миллионов смертей, связанных с Тайпинским восстанием в Китае.

Бельгийский король Леопольд II — 10–15 миллионов погибших в результате колониального режима в Свободном государстве Конго.

Чан Кайши — около 10 миллионов смертей, связанных с его правлением и военными конфликтами.

Владимир Ленин — 5–10 миллионов смертей, связанных с революцией, гражданской войной, репрессиями и голодом.

Хидеки Тодзьо — 4–5 миллионов смертей, связанных с японской агрессией и военной политикой.

Иосиф Сталин — в этом расширенном списке его оценка выросла до 20–40 миллионов.

Заметим, что российский диктатор Путин пока до этого рейтинга не дотягивает.

Какие еще массовые убийства назвали среди самых страшных в истории

UNILAD также напомнил о нескольких масштабных трагедиях, унесших жизни сотен тысяч и миллионов людей.

В частности, геноцид армян в Османской империи в 1915–1923 годах, по разным оценкам, привел к гибели примерно 1,5 миллиона армян.

Во время правления Пол Пота и режима «Красных кхмеров» в Камбодже в 1975–1979 годах погибли примерно 1,7–2 миллиона человек. Это составило около четверти населения страны.

Еще одна трагедия произошла в Руанде в 1994 году. За примерно 100 дней экстремистские группировки хута и силы правительства убили от 800 тысяч до одного миллиона человек, преимущественно представителей народности тутси, а также умеренных хуту.

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