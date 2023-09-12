Украинцам перечислят пенсии и зарплаты: насколько вырастут выплаты

В течение трех лет ожидают рост ВВП в размере 5-7,5%, что повлияет на ситуацию по выплатам.
В следующем году в Украине планируют перечислить выплаты, в том числе пенсии и зарплаты. Рост ожидается постепенное.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Зарплаты
Согласно данным Министерства финансов, в среднем зарплата в 2024 году составит 21 852 грн, в 2025 – 25 645 грн, в 2026 – 29 625 грн.
Соответственно увеличится также минимальная заработная плата. В следующем году ее повысят в два этапа:
- в январе – до 7100 грн,
- в июле – до 8000 грн.
В 2025 году минималка будет 8370 грн, а в 2026 – 8956 грн.
Людмила Черенько, экономистка, эксперт по вопросам социальной экономики и старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказала, что значительный рост доходов следует ожидать во второй половине 2024 года.
Пенсии
Из-за роста прожиточного минимума повысят выплаты для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. Они должны получать не меньше:
- 2680 грн – в 2023-м;
- 2840 грн – с января по июль 2024-го;
- 3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;
- 3348 грн – в 2025-м;
- 3582 грн – в 2026-м.
Раньше мы рассказывали, какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.
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