От чего зависит размер пенсии по возрасту, как она начисляется

Что влияет на размер пенсии в Украине, как ее рассчитать

В Украине размер пенсии зависит от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера, который показывает, насколько официальная зарплата пенсионера была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране и коэффициенту страхового стажа.

У некоторых украинцев, несмотря на большое количество стажа, пенсия оказалась немного выше минимальной. Рассказываем, почему это так и как рассчитать пенсию.

Как рассчитать размер пенсии в 2023 году

Формула для расчета пенсии – размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа.

Размер средней зарплаты – это показатель средней заработной платы в Украине за последние три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Чтобы его рассчитать, нужно взять зарплату человека за каждый месяц и разделить его на среднюю зарплату по стране в этом месяце.

Нужно вычислить коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем нужно найти его среднее значение. Это будет индивидуальный коэффициент зарплаты, который Пенсионный фонд рассчитывает автоматически.

Чем выше этот коэффициент, тем лучше. Если в среднем человек в течение трех лет получал такую же зарплату, как и средняя по стране, то коэффициент равен примерно единице. Если выше, коэффициент, соответственно, будет выше единицы.

Коэффициент страхового стажа – количество лет стажа работы следует умножить на величину оценки одного года страхового стажа и поделить на 12. Чтобы вычислить свой коэффициент страхового стажа, нужно общее количество лет страхового стажа умножать на 0,01.

Следовательно, чтобы посчитать размер пенсии, нужно умножить среднюю зарплату по стране за три предыдущих года на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коєфициент стажа.

Почему при большом стаже, пенсия может быть маленькой

Из вышеприведенной формулы следует, что 1 год стажа дает только 1% пенсии, в то время как индивидуальный коэффициент может увеличить ее в несколько раз.

Например, если рассчитать пенсию для двух пенсионеров с одинаковым стажем – 35 лет, но с разными личными коэффициентами 0,5 и 3 (по последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии – 13 423,28 грн), то первый пенсионер, у которого индивидуальный коэффициент 0,5 будет получать 2349 грн пенсии, а у пенсионера с коэффициентом 3 пенсия будет 14 094 грн.

Поэтому при назначении важен не только стаж, но и размер зарплаты, и может произойти так, что если вы даже проработали 40 лет, но получали малую зарплату, соответственно, и пенсия будет небольшой.

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