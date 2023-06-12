Как узнать о начислении и размере субсидии в два клика: инструкция

Чтобы узнать, назначена ли субсидия, не нужно звонить в Пенсионный фонд Украины, сделать это можно онлайн.

Как проверить начислена ли субсидия и в каком размере

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

На портале Минсоцполитики можно онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотапливаемый сезоны. Для этого достаточно только знать почтовый адрес получателя.

Узнать, начислена ли субсидия и какого размера можно на портале Минсоцполитики. Для этого нужно:

Зайти на портал subsidii.ioc.gov.ua.

Ввести личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН не нужно.

область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН Подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку "Искать".

Появится окно с соответствующей информацией о начислении субсидии по конкретному адресу, на какой период, в каком размере и т.д.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Получить субсидию могут:

Один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц.

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

Индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию.

Несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна.

Семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше размера обязательного платежа, сейчас это 15% совокупного месячного дохода.

Лица, которые входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения.

Лица, имеющие в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования.

Лица, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, образовавшейся в период действия военного положения.

Субсидию могут также получить внутренне перемещенные лица, подав необходимые документы.

Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества проживающих в квартире или доме людей. Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, фактически проживающих в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.

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