Утром 11 августа российская армия атаковала Берислав Херсонской области из беспилотника. Пострадали местные правоохранители.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. Двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Как сообщалось, утром 11 августа оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне. Ранения получили два человека.

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