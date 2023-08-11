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В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
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В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона

Иранский беспилотник. / Фото: Associated Press

Травмированы двое правоохранителей.

Утром 11 августа российская армия атаковала Берислав Херсонской области из беспилотника. Пострадали местные правоохранители.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. Двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Как сообщалось, утром 11 августа оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне. Ранения получили два человека.

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Дата публикации
Просмотры
616
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