Еще один ангел теперь на небе: в результате обстрела Херсона погибла 16-летняя девушка

Россияне унесли жизни еще одного украинского ребенка.

В результате обстрела окупантов в Херсоне погибла 16-летняя Влада Веремеенко. Ее сердце остановилось в больнице.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в телеграме.

Что известно

По словам чиновника, 31 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. Тогда под вражеский огонь попала Влада с бабушкой.

"Девушка получила многочисленные ранения. В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Власти скончались…", – констатировал Прокудин.

Он выразил искренние соболезнования семье погибшей. "Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе...", – написал глава облгосадминистрации.

Напомним, ночью 7 августа российские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дома, возникли пожары. К сожалению, есть погибшие.

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