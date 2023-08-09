Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ще один янгол тепер на небі: внаслідок обстрілу Херсона загинула 16-річна дівчина

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
712
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ще один янгол тепер на небі: внаслідок обстрілу Херсона загинула 16-річна дівчина

Загибла Влада Веремєєва / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни забрали життя ще однієї української дитини.

Внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинула 16-річна Влада Веремеєнко. Її серце зупинилося у лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін у телеграмі.

Що відомо

За словами посадовця, 31 липня російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Тоді під ворожий вогонь потрапила Влада з бабусею. 

"Дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла…", – констатував Прокудін.

Він висловив щирі співчуття родині загиблої. "Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі...", – написав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, вночі 7 серпня російські війська обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинки, виникли пожежі. На жаль, є загиблі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
712
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація