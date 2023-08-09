Ще один янгол тепер на небі: внаслідок обстрілу Херсона загинула 16-річна дівчина

Росіяни забрали життя ще однієї української дитини.

Внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинула 16-річна Влада Веремеєнко. Її серце зупинилося у лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін у телеграмі.

Що відомо

За словами посадовця, 31 липня російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Тоді під ворожий вогонь потрапила Влада з бабусею.

"Дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла…", – констатував Прокудін.

Він висловив щирі співчуття родині загиблої. "Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі...", – написав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, вночі 7 серпня російські війська обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинки, виникли пожежі. На жаль, є загиблі.

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