Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вкотре обстріляла центр Херсона: постраждав волонтер з Норвегії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
34
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вкотре обстріляла центр Херсона: постраждав волонтер з Норвегії

Армія РФ обстріляла у Херсон / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Життю іноземця нічого не загрожує.

Російська терористична армія у четвер, 3 серпня, обстріляла центр Херсона. Через це волонтер з Норвегії отримав травми. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА. 

Російські терористи 3 серпня вкотре обстріляли центр Херсона. Окупанти били по звичайних людях. 

"Волонтер з Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, зранку 3 серпня місцева влада повідомила, що російська армія знову обстріляла Херсон. Під удар ворога потрапила церква у середмісті, а також тролейбус, в якому були пасажири. Троє людей отримали поранення. Після цього окупанти вкотре вдарили по місту та обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в храмі. 

Читайте також:

Найнебезпечніше місце на Херсонщини - ексклюзивний репортаж ТСН

Найнебезпечніше місце на Херсонщини - ексклюзивний репортаж ТСН

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
34
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація