Росія вкотре обстріляла центр Херсона: постраждав волонтер з Норвегії

Російська терористична армія у четвер, 3 серпня, обстріляла центр Херсона. Через це волонтер з Норвегії отримав травми.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Російські терористи 3 серпня вкотре обстріляли центр Херсона. Окупанти били по звичайних людях.

"Волонтер з Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 3 серпня місцева влада повідомила, що російська армія знову обстріляла Херсон. Під удар ворога потрапила церква у середмісті, а також тролейбус, в якому були пасажири. Троє людей отримали поранення. Після цього окупанти вкотре вдарили по місту та обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в храмі.

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