Россия в очередной раз обстреляла центр Херсона: пострадал волонтер из Норвегии

Российская террористическая армия в четверг, 3 августа, обстреляла центр Херсона. Поэтому волонтер из Норвегии получил травмы.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Российские террористы 3 августа в очередной раз обстреляли центр Херсона. оккупанты били по обычным людям.

"Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне. Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не идет", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 августа местные власти сообщили, что российская армия снова обстреляла Херсон. Под удар врага попала церковь в центре города, а также троллейбус, в котором находились пассажиры. Три человека получили ранения. После этого оккупанты в очередной раз ударили по городу и обстреляли спасателей, которые ликвидировали пожар в храме.

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