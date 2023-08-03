Россия в очередной раз обстреляла центр Херсона: пострадал волонтер из Норвегии

Жизни иностранца ничего не угрожает.
Российская террористическая армия в четверг, 3 августа, обстреляла центр Херсона. Поэтому волонтер из Норвегии получил травмы.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Российские террористы 3 августа в очередной раз обстреляли центр Херсона. оккупанты били по обычным людям.
"Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне. Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не идет", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 3 августа местные власти сообщили, что российская армия снова обстреляла Херсон. Под удар врага попала церковь в центре города, а также троллейбус, в котором находились пассажиры. Три человека получили ранения. После этого оккупанты в очередной раз ударили по городу и обстреляли спасателей, которые ликвидировали пожар в храме.
Читайте также:
- В Черном море – 17 российских кораблей: Гуменюк рассказала, что грозит украинцам
- Украина вышла на неплохие результаты: Кулеба прокомментировал ситуацию с производством боеприпасов
- ВСУ устроили "ночную дискотеку" оккупантам в Запорожье: зрелищное видео