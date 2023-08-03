Россияне обстреляли Херсон: ранены пассажиры троллейбуса

Люди на момент атаки находились в транспортном средстве.

Утром 3 августа российская оккупационная армия снова обстреляла Херсон. Под удар врага попала церковь в центре города. Также досталось троллейбусу, в котором находились пассажиры.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, ранены три пассажира троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Их госпитализировали в больницу.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка. Врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, оккупанты ударили по городу из артиллерии.

"Россияне утром обстреляли Херсон из артиллерии. Избивали по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения", — сообщил он.

Напомним, ночью 2 августа россияне обстреляли центр Херсона.. Около 03:20 оккупанты РФ ударили по жилому кварталу города. Уже утром россияне ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней херсонки.

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