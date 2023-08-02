Россияне обстреляли центр Херсона: есть жертвы

оккупанты атаковали город и ночью, и утром.

Ночью 2 августа российская армия атаковала центральную часть Херсона. Около 03:20 оккупанты РФ ударили по жилому кварталу города.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Враг в очередной раз прицельно избивал по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара ранения получили два человека. В среднем состоянии тяжести в медучреждение госпитализировали 56-летнюю женщину. Пострадавшему 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром 2 августа агрессорка Россия продолжила обстреливать центр Херсона. оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней херсонки. Здание повреждено.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что, предварительно, оккупанты атаковали город ствольной артиллерией и минометами.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

За минувшие сутки оккупанты совершили 74 обстрела Херсонской области, сообщили в ОВА. Россияне выпустили 441 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В городе Херсон враг выпустил 31 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области;

Вчера, 1 августа, Россияне ударили по больнице Херсона. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет". Также ранена медицинская сестра.

В течение 31 июля оккупанты с самого утра до вечера обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Известно о 4 погибших и 17 раненых.

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