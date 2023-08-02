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Росіяни обстріляли центр Херсона: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли центр Херсона: є жертви

Фото: Офіс генерального прокурора

Окупанти атакували місто і вночі, і зранку.

Вночі 2 серпня російська армія атакувала центральну частину Херсона. Близько 03:20 окупанти РФ вдарили по житловому кварталу міста.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості до медзакладу шпиталізували 56-річну жінку. Потерпілому 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. 

Зранку 2 серпня агресорка Росія продовжила обстрілювати середмістя Херсона. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівлю пошкоджено. 

В Офісі генерального прокурора повідомили, що, попередньо, окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами. 

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні. 

Обстріли Херсона

За минулу добу окупанти здійснили 74 обстріли Херсонської області, повідомили в ОВА. Росіяни випустили 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області;

Вчора, 1 серпня, Росіяни вдарили по лікарні Херсона. Внаслідок атаки ворога загинув медик однієї з лікарень, де був "приліт". Також поранено медичну сестру.

Протягом 31 липня окупанти від самого ранку до вечора обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених. 

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Дата публікації
Перегляди
329
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