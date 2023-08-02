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Повітряна тривога: існує ракетна небезпека

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Повітряна тривога: існує ракетна небезпека

Зранку середу, 2 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. / Фото: ТСН.ua

Зафіксовано зліт ворожих літаків.

Зранку середу, 2 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Існує ракетна небезпека.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення ПС ЗСУ.

Повітряні сили України інформують про те, що зафіксовано зліт МІГ- 31К. Моніторингові чати також повідомляють про активність винищувачів. 

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні.

Станом на 07:32 "почервоніли" всі регіони України.

Мапа тривог

Мапа тривог станом на 07:32 2 серпня. / ©
Мапа тривог станом на 07:32 2 серпня.

Нагадаємо, вночі Росія вночі атакувала Україну "шахедами".Зокрема, звуки вибухів чули у столиці та Одеські області. У КМВА повідомили, що засобами ППО усі повітряні цілі, а було понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.

Також Росіяни вдарили дронами по Одещині: що відомо про удариВнаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Крім того, пошкоджено елеватор.

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Дата публікації
Перегляди
3668
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