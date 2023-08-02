Росіяни вдарили дронами по Одещині: що відомо

Інформації про жертв немає.

Вночі проти 2 серпня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Крім того, пошкоджено елеватор.

На місці ударів працюють всі відповідні служби.

За словами Кіпера, станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вночі проти 2 серпня в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що в Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА. Загроза застосування ударних БпЛА існувала ц Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.

Зокрема, звуки вибухів чули у столиці та Одеські області. Стало відомо, що Росія вночі атакувала Україну "шахедами".

Читайте також: