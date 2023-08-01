Україна має план на випадок загибелі Зеленського - Politico

Американське видання Politico пише, що Україна має план на випадок загибелі президента в умовах війни, яку розпочала Російська Федерація. Втім, на публіку українські посадовці говорити відмовляються. Хоч питання можливого вбивства глави держави російськими військами не можуть ігнорувати ані в Україні, ані на Заході.

Про це йдеться у матеріалі видання "План України, якщо Росія вб'є Зеленського".

Автори публікації пишуть, що президент України Володимир Зеленський є не просто формальним керівником держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки.

"Хоча Зеленський зі зрозумілих причинам не хоче міркувати над цим питанням, його прибічник і в країні, і за кордоном не можуть дозволити себе його ігнорувати. Відтоді, як він відмовив у евакуації та заявив, "мені потрібні боєприпаси, а не транспорт", український президент відіграє ключову роль у мобілізації міжнародної підтримки для боротьби з Росією", - йдеться у матеріалі.

Окрім того, що ще на початку повномасштабної війни, за заявами українських посадовців, росіяни здійснили кілька спроб ліквідації українського президента, то нині радикально налаштовані російські депутати регулярно вимагають вбити Зеленського. Приміром, у березні депутат РФ Михайло Делягін заявив, що "єдиною нормальною реакцією" на інцидент (коли російські диверсанти вторгнулися до Брянської області) є "термінове усунення Зеленського".

"Очевидно, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні неділі війни, коли російські танки наблизилися до української столиці, і мало хто думав, що нація, яка бореться, виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті країни не сумнівається, що небезпека залишається високою", - додають автори статті.

Politico пише, що "через загрозу, яка нависла над його життям" закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Саме тому Київ був розлючений, коли за кілька днів до приїзду президента України до Брюсселя ЗМІ облетіла ця новина.

Незважаючи на небажання українських посадовців про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще торік це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що "українці мають плани" щодо "безперервності уряду".

За Конституцією, лінія наслідування влади є чіткою: коли президент не може виконувати свої обов’язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов’язки. Втім, наголошує Politico, чинний спікер Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

"Є сильна команда лідерів. Я думаю, що ми побачимо колективний уряд", - прокоментував гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

Видання припускає, що за відсутності Зеленського колективно керувати державою можуть Стефанчук, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армії, додає медіа.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності. Тому, якщо із Зеленським трапиться щось жахливе, це не буде таким вирішальним, як ви могли б подумати", - висловився Каратницький.

За його словами, Україні створено "налагоджену" адміністративну, військову та дипломатичну машину.

Politico зауважує, що світова історія теж підтверджує вищесказане. За підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних лідерів. "Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні", - пише видання.

Хоча смерть Зеленського стала б психологічним шоком, Каратницький наголошує, що для оцінки ймовірного впливу необхідно враховувати, як змінилася Україна від того часу, як агресорка Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Якщо у сценарії і є слабка ланка, то вона, мабуть, не в Україні, а серед її союзників, наголошують автори статті.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Еl mundo Володимир Зеленський висловився про ризик втрати життя. За його словами, вже понад рік щоденна небезпека стала частиною його життя. Втім, до таких відчуттів він вже звик. Разом з тим він наголосив, що російському президенту-диктатору Володимиру Путіну у цьому плані "не щастить" набагато більше.

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