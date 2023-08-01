11 автомобілів для Сил Оборони від «Укрзолото»

Національний виробник ювелірних прикрас «Укрзолото» передав в липні 2023 року 11 автівок Силам Оборони. Потреби в легких автомобілях постійно зростають, адже пікапи непомітні в лісосмузі і високій траві та дозволяють швидко покинути небезпечну ділянку. Але через відсутність броні та динамічного захисту, потрапивши під обстріл, вони часто виходять з ладу і виникає необхідність заміни пошкодженого авто.

У липні наші захисники отримали від мережі «Укрзолото» три потужні та маневрені автомобілі Nissan Navara, а також чотири Mitsubishi L200. Ці повнопривідні автівки відправились на Оріхівський та Запорізький напрямок. Там вони підвозитимуть боєкомплект для мінометників та артилеристів, а також будуть корисними для розвідувальних груп та для швидкої евакуації поранених. Ці автомобілі зможуть заїхати туди, де важка техніка не пройде, а це надважливо, адже маневреність на фронті – одна з головних ознак, від яких залежить безпека українських воїнів.

Військові на фронті потребують не лише пікапів, не менш важливими виявились мікроавтобуси. Цього місяця мережа передала військовим Mercedes-Benz Sprinter та Opel Movano. Вони можуть стати мобільною ремонтною станцією або виконувати логістичні задачі на великих дистанціях. Потреба в мікроавтобусах росте кожен день, адже, завдяки зусиллям військових, фронт потроху відсувається і збільшуються об’єми і відстані доставки вантажів.

Цього липня мережі «Укрзолото» вдалось придбати реанімобіль. Він повністю обладнаний та укомплектований всім необхідним, що допомагає рятувати життя захисникам. Такі автівки призначені для швидкої доставки пораненого до найближчої лікарні в тилу.

«Укрзолото» і надалі постачатиме для Сил Оброни автомобілі різного класу та призначення. Раніше мережа передала кошти на покупку на 30 дронів DJI Mavic 3 та DJI

Matrice та 3 189 100 грн на ліквідацію наслідків від підриву Каховської ГЕС. В «Укрзолото» впевнені, що спільними зусиллями українці повернуть всі тимчасово окуповані території та тисячі людей зможуть повернутись до своїх домівок.