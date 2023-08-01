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11 автомобілів для Сил Оборони від «Укрзолото» Новини компаній

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11 автомобілів для Сил Оборони від «Укрзолото»

Національний виробник ювелірних прикрас «Укрзолото» передав в липні 2023 року 11 автівок Силам Оборони. Потреби в легких автомобілях постійно зростають, адже пікапи непомітні в лісосмузі і високій траві та дозволяють швидко покинути небезпечну ділянку. Але через відсутність броні та динамічного захисту, потрапивши під обстріл, вони часто виходять з ладу і виникає необхідність заміни пошкодженого авто.

У липні наші захисники отримали від мережі «Укрзолото» три потужні та маневрені автомобілі Nissan Navara, а також чотири Mitsubishi L200. Ці повнопривідні автівки відправились на Оріхівський та Запорізький напрямок. Там вони підвозитимуть боєкомплект для мінометників та артилеристів, а також будуть корисними для розвідувальних груп та для швидкої евакуації поранених. Ці автомобілі зможуть заїхати туди, де важка техніка не пройде, а це надважливо, адже маневреність на фронті – одна з головних ознак, від яких залежить безпека українських воїнів.

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Військові на фронті потребують не лише пікапів, не менш важливими виявились мікроавтобуси. Цього місяця мережа передала військовим Mercedes-Benz Sprinter та Opel Movano. Вони можуть стати мобільною ремонтною станцією або виконувати логістичні задачі на великих дистанціях. Потреба в мікроавтобусах росте кожен день, адже, завдяки зусиллям військових, фронт потроху відсувається і збільшуються об’єми і відстані доставки вантажів.

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Цього липня мережі «Укрзолото» вдалось придбати реанімобіль. Він повністю обладнаний та укомплектований всім необхідним, що допомагає рятувати життя захисникам. Такі автівки призначені для швидкої доставки пораненого до найближчої лікарні в тилу.

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«Укрзолото» і надалі постачатиме для Сил Оброни автомобілі різного класу та призначення. Раніше мережа передала кошти на покупку на 30 дронів DJI Mavic 3 та DJI

Matrice та 3 189 100 грн на ліквідацію наслідків від підриву Каховської ГЕС. В «Укрзолото» впевнені, що спільними зусиллями українці повернуть всі тимчасово окуповані території та тисячі людей зможуть повернутись до своїх домівок.

Дата публікації
Перегляди
753
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