11 автомобилей для Сил Обороны от «Укрзолото»

Национальный производитель ювелирных украшений «Укрзолото» передал в июле 2023 года 11 автомобилей Силам Обороны. Потребности в легких автомобилях постоянно растут, ведь пикапы незаметны в лесной полосе и высокой траве и позволяют быстро покинуть опасный участок. Но из-за отсутствия брони и динамической защиты, попав под обстрел, они часто выходят из строя и возникает необходимость замены поврежденного автомобиля.

В июле наши защитники получили от сети «Укрзолото» три мощных и маневренных автомобиля Nissan Navara, а также четыре Mitsubishi L200. Эти полноприводные автомобили отправились на Ореховское и Запорожское направление. Там они будут подвозить боекомплект для минометчиков и артиллеристов, а также полезны для разведывательных групп и для быстрой эвакуации раненых. Эти автомобили смогут заехать туда, где тяжелая техника не пройдет, а это очень важно, ведь маневренность на фронте – один из главных признаков, от которых зависит безопасность украинских воинов.

Военные на фронте нуждаются не только в пикапах, не менее важными оказались микроавтобусы. В этом месяце сеть передала военным Mercedes-Benz Sprinter и Opel Movano. Они могут стать мобильной ремонтной станцией или выполнять логистические задачи на больших дистанциях. Потребность в микроавтобусах растет каждый день, ведь благодаря усилиям военных фронт понемногу отодвигается и увеличиваются объемы и расстояния доставки грузов.

В июле сети «Укрзолото» удалось приобрести реанимобиль. Он полностью оборудован и укомплектован всем необходимым, что помогает спасать жизнь защитникам. Такие автомобили предназначены для быстрой доставки раненого в ближайшую больницу в тылу.

«Укрзолото» и дальше будет поставлять для Сил Оброны автомобили разного класса и назначения. Ранее сеть передала средства на покупку на 30 дронов DJI Mavic 3 и DJI Matrice и 3189100 грн на ликвидацию последствий от подрыва Каховской ГЭС.

В «Укрзолото» уверены, что совместными усилиями украинцы вернут все временно оккупированные территории и тысячи людей смогут вернуться в свои дома.