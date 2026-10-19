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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський розкрив новий план експорту зерна

Туреччина, Єгипет та Індія запропонували безпечний прохід для суден під своїми прапорами, зазначив президент.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією про відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі. Мова про експорт зерна, який через атаки Росії зупинився ще в серпні.

Про це заявив президент України Володимира Зеленського інформаційному агентству Bloomberg.

З його слів, Туреччина, Єгипет та Індія запропонували безпечний прохід для суден під своїми прапорами. Такі кораблі заходитимуть і до українських, і до російських портів та вивозитимуть продовольство: одне судно йтиме до українського порту, а друге — до російського.

«І ми погоджуємося не атакувати жодне з них», — пояснив Зеленський.

Однак Росія проти цього плану, незважаючи на регулярні дзвінки від турецьких, індійських та єгипетських посередників, додав український президент.

Він зауважив, що чорноморські порти — головний маршрут для українського агроекспорту. За маркетинговий рік через них можна відвантажити близько 36 млн тонн зерна.

Зернова криза — що відомо

Удари України та Росії по сільськогосподарському експорту можуть призвести до світової кризи з постачанням зерна. Найбільший ризик пов’язаний із пшеницею, значна частина якої перевозиться через Чорне море.

Росія також посилила ракетні удари по українських портах Чорного моря.

РФ та Україна разом контролюють 27% світового експорту пшениці. Основна частина цих постачань проходить через Чорне море, і обидві країни є ключовими постачальниками зерна для багатьох держав Близького Сходу та Північної Африки.

Ситуацію ускладнюють високі ціни на пальне й добрива. Ціни на пшеницю уже вищі на понад 25%, ніж 2025-го. ООН прогнозує, що через кліматичні фактори близько 50 млн людей можуть зіткнутися з гострою продовольчою небезпекою до кінця цього року.

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