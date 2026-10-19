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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский раскрыл новый план экспорта зерна

Турция, Египет и Индия предложили безопасный проход для судов под своими флагами, отметил президент.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море. Речь об экспорте зерна, который из-за атак России остановился еще в августе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский информационному агентству Bloomberg.

По его словам, Турция, Египет и Индия предложили безопасный проход для судов под своими флагами. Такие корабли будут заходить и в украинские, и в российские порты и вывозить продовольствие: одно судно будет идти в украинский порт, а другое — в российский.

«И мы соглашаемся не атаковать ни одно из них», — сказал Зеленский.

Однако Россия против этого плана, несмотря на регулярные звонки турецких, индийских и египетских посредников, добавил украинский президент.

Он отметил, что черноморские порты — главный маршрут для украинского агроэкспорта. За маркетинговый год через них можно отгрузить около 36 млн тонн зерна.

Зерновой кризис — что известно

Удары Украины и России по сельскохозяйственному экспорту могут привести к мировому кризису с поставкой зерна. Наибольший риск связан с пшеницей, значительная часть которой перевозится через Черное море.

Россия также усилила ракетные удары по украинским портам Черного моря.

РФ и Украина вместе контролируют 27% мирового экспорта пшеницы Основная часть этих поставок проходит через Черное море и обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для многих государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Ситуацию осложняют высокие цены на топливо и удобрения. Цены на пшеницу уже выше более чем на 25%, чем в 2025-м. ООН прогнозирует, что из-за климатических факторов около 50 млн человек могут столкнуться с острой продовольственной опасностью до конца этого года.

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