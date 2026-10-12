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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зерновой кризис: Зеленский заявил о риске голода

Блокирование Россией морского экспорта зерна из Украины может привести к аграрному кризису и недостатку продовольствия в ряде стран, говорит Зеленский.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас мир обсуждает кризис топлива, в то время как всего через 2-3 месяца может возникнуть кризис с зерном, который может спровоцировать голод в ряде стран.

Об этом он заявил во время выступления на Варшавском форуме безопасности.

По словам президента, блокирование Россией морского экспорта Украины может привести к аграрному кризису и нехватке продовольствия в ряде стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

«Все говорят о дизеле, но никто не говорит о зерне — через 2-3 месяца будет кризис. Это еще один вызов. Это голод. И он может быть во многих странах», — сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал сотрудничество России и США по дизельному топливу.

«Почему Америка не заключает с Украиной соглашение по дизелю? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли российские НПЗ», — отметил президент.

Он уточнил, что объемы, которые предлагает Россия Вашингтону, не могут оказать существенного влияния на рынок.

Зерновой кризис — что известно

Удары Украины и России по сельскохозяйственному экспорту могут привести к мировому кризису поставок зерна. Наибольший риск связан с пшеницей, значительная часть которой перевозится через Черное море.

Россия также усилила ракетные удары по украинским портам Черного моря.

Россия и Украина вместе контролируют 27% мирового экспорта пшеницы. Основная часть этих поставок идет через Черное море, а обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для многих государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Ситуацию усложняют высокие цены на топливо и удобрения. Цены на пшеницу уже более чем на 25%, чем в 2025 году. ООН прогнозирует, что из-за климатических факторов около 50 млн человек могут столкнуться с острой продовольственной опасностью до конца этого года.

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