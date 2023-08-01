У Украины есть план на случай гибели Зеленского — Politico

Американское издание Politico пишет, что в Украины есть план на случай гибели президента в условиях войны, которую начала Российская Федерация. Впрочем, публике украинские чиновники говорить отказываются. Хотя вопрос о возможном убийстве главы государства российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе.

Об этом говорится в материале "План Украины, если Россия убьет Зеленского".

Авторы публикации пишут, что президент Украины Владимир Зеленский не просто формальный руководитель государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки.

"Хотя Зеленский по понятным причинам не хочет размышлять над этим вопросом, его сторонник и в стране, и за рубежом не могут позволить себя его игнорировать. С тех пор как он отказал в эвакуации и заявил, "мне нужны боеприпасы, а не транспорт", украинский президент играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией", – говорится в материале.

Кроме того, что еще в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне предприняли несколько попыток ликвидации украинского президента, то сейчас радикально настроенные российские депутаты регулярно требуют убить Зеленского. К примеру, в марте депутат РФ Михаил Делягин заявил, что "единственной нормальной реакцией" на инцидент (когда российские диверсанты вторглись в Брянскую область) является "срочное устранение Зеленского".

"Очевидно, что сейчас риски меньше, чем в первые хаотические воскресенья войны, когда российские танки приблизились к украинской столице, и мало кто думал, что борющаяся нация выживет. Но никто в украинском правительстве или парламенте страны не сомневается, что опасность остается высокой", — добавляют авторы статьи.

Politico пишет, что "из-за нависшей над его жизнью угрозы" зарубежные визиты Зеленского планируются с максимальной секретностью. Именно поэтому Киев был взбешен, когда за несколько дней до приезда президента Украины в Брюссель СМИ облетела эта новость.

Несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" по "непрерывности правительства".

По Конституции, линия подражания власти четкая: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Впрочем, отмечает Politico, у действующего спикера Руслана Стефанчука нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров. Я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – прокомментировал гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией, добавляет медиа.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства. Поэтому, если с Зеленским случится что-то ужасное, это не будет столь решающим, как вы могли бы подумать", — высказался Каратницкий.

По его словам, Украине создана "налаженная" административная, военная и дипломатическая машина.

Politico отмечает, что мировая история тоже подтверждает вышесказанное. По подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров. "Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет", — пишет издание.

Хотя смерть Зеленского стала психологическим шоком, Каратницкий отмечает, что для оценки вероятного влияния необходимо учитывать, как изменилась Украина с тех пор, как агрессорка Россия начала свое полномасштабное вторжение. Если у сценарии и есть слабое звено, то оно, пожалуй, не в Украине, а среди ее союзников, отмечают авторы статьи.

Напомним, в интервью изданию El mundo Владимир Зеленский высказался о риске потери жизни. По его словам, уже больше года ежедневная опасность стала частью его жизни. Впрочем, к таким ощущениям он уже привык. Вместе с тем он подчеркнул, что российскому президенту-диктатору Владимиру Путину в этом плане "не везет" гораздо больше.

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