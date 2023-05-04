Зеленский прокомментировал угрозы Медведева об убийстве

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости его "физического устранения".

Свое мнение по этому заявлению он высказал во время брифинга в Гааге.

Глава государства заявил, что его не интересуют заявления Медведева, а россиянам рекомендовал бы лучше думать о том, как изменить политический режим у себя в стране и завершить войну.

"Это не интересная тема (призывы относительно убийства – ред.). Мы не будем общаться с такими людьми ни о чем. Я думаю, им (россиянам) нужно подумать, как изменить климат в своей стране, свой режим, а после того они смогут свое общество подготовить к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны", — сказал Зеленский.

Вместе с тем Зеленский отметил, что сейчас более важно то, что на поле боя можно четко увидеть демотивированную страну.

"Мы не видим сильной армии на поле боя, мы не видим сильно общества, которое поддерживало бы их движение вперед. Мы видим разные радикальные группки, которые размахивают там чем-то ядерным, призывают что-то сделать против нашей страны", — сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после атаки неизвестных беспилотников на Кремль заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует убить.

Позже в Офисе президента ответили на угрозы Медведева убить Владимира Зеленского. Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил финской поговоркой.

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