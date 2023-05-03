В Кремле снова хотят убить Зеленского: Медведев разродился новым бредом

Приспешник Путина и рупор Кремля сравнил украинского президента с вождем нацистов Адольфом Гитлером.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после атаки неизвестных беспилотников на Кремль заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует убить.

Новым бредом этот соратник военного преступника президента РФ Владимира Путина поделился в своем Telegram-канале.

"После сегодняшнего теракта [так Медведев называет взрывы над Кремлем] не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", – грозно написал он.

При этом этот рупор Кремля цинично сравнил украинского президента с вождем нацистов Адольфом Гитлером.

“Он [Зеленский] не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал”, — написал Медведев.

Как сообщалось ранее, в начале войны президент России Владимир Путин дал задачу главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.

Напомним, в Кремле прокомментировали ночную атаку 3 мая по главной резиденции российского диктатора Владимира Путина. Там, конечно, обвинили в этом Украину, якобы нанесшую удар беспилотниками.

Впоследствии вслед за главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который после атаки неизвестных беспилотников на Кремль назвал президента Украины Владимира Зеленского "международным террористом", депутаты парламента государства-агрессорки выразили радикальные призывы.

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