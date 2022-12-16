Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале вторжения РФ — WSJ

В Кремле все опровергают и называют чепухой.

В начале войны президент России Владимир Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ.

В статье приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексей Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленная и желаемая задача была "своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову".

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Издание сослалось на данные украинской разведки и сообщило, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии". Уже 25 февраля кадыровцы вошли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Украинские разведчики перехватили видеозапись, на которой оккупант с высокой должностью сообщает лидеру Чечни, что "время ровно 00:00, мы начинаем движение — более 1500 человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы".

Известно, что первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие группы были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.

После поражения своих бойцов Кадыров поручил приступить к скрытой мобилизации. По данным журналистов, чеченские чиновники и религиозные лидеры в общественных местах, например, спортзалах и игровых клубах предлагали до 300 тыс. руб. в месяц за участие в войне. Местные жители и правозащитники сообщили, что вербовали "наиболее уязвимых". Речь идет о мужчинах с долгами, судимостями и тех, кого считали геями, и угрожали им заключением.

Позже кадыровские боевики взяли на себя роль так называемых заградительных отрядов, чтобы помешать регулярным войскам РФ сбежать с фронта. Кадыровцев отправляли в захваченные города и села Украины, где они устраивали допросы, жестоко пытали местных и обыскивали, пытаясь выявить партизан.

В статье также описаны отношения Кадырова с Путиным. Известно, что президент РФ "в течение десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку" лидера Чечни и укрепление его влияния в регионе. Анонимный экс-чиновник Кремля рассказал, что Путин общается с Кадыровым лично, а не через помощников, как это обычно происходит с другими российскими губернаторами.

На статью уже отреагировали в Кремле. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" утверждения The Wall Street Journal, что Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского в начале войны.

Напомним, в августе издание Washington Post писало, что Путин планировал быстро захватить Украину, убить Зеленского, а российская армия должна была дойти до западных областей, которые президент РФ считает "неонацистскими и заселенными русофобами".

Несколько ранее, в мае, Зеленский сам сообщал, что удалось сорвать минимум 10 покушений на него, которые готовили россияне.

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