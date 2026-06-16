На войне против Украины погиб "Динго" - "личный киллер Кадырова" и фигурант покушения в Киеве (фото)

Чеченский криминальный авторитет, стрелявший в Осмаева в Киеве, погиб на войне / © Телеграф

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На войне против Украины погиб Артур Денисултанов, известный также как Артур Денис Султанов и Динго. Его личность получила широкую огласку после покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву в Киеве в 2017 году.

О гибели Денисултанова сообщает проект Кавказ.Реалии (Радио Свобода) со ссылкой на правозащитника Абубакара Янгулбаева.

«Личный киллер Кадырова» — детали о Денисултанове

Денисултанова называли «личным киллером» главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным журналистов, он стал первым из фигурантов, которых связывали с политическими убийствами и отправляли на войну против Украины, кто погиб на фронте.

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Артур Денисултанов / © Википедия

В 2017-м Денисултанов, выдавая себя за французского журналиста, покушался в Киеве на командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Во время нападения Осмаев открыл ответный огонь и ранил нападающего. Впоследствии Денисултанова задержали правоохранители.

В СИЗО он находился до декабря 2019 года. Тогда в рамках обмена удерживаемыми лицами его передали представителям оккупационной администрации так называемой ДНР.

По возвращении на подконтрольную России территорию Денисултанов, по информации СМИ, некоторое время находился в рядах так называемой «народной милиции» оккупированного Донбасса.

В 2023 году его снова осудили в России по делу о мошенничестве. После этого он подписал контракт с Министерством обороны РФ и был отправлен на войну против Украины.

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По данным источников, Денисултанов погиб осенью 2024 года, однако информация о его смерти стала известна только сейчас.

Ранее имя Денисултанова также фигурировало в расследованиях по возможной связи с убийством бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, застреленного в Вене в 2009 году после публичных свидетельств о пытках в Чечне.

Убийство Амины Окуевой — что известно

Напомним, убийство Амины Окуевой произошло 30 октября 2017 года в поселке Глеваха под Киевом. Неизвестные расстреляли ее авто. Амина Окуева от полученных ранений скончалась.

Ее муж Адам Осмаев был ранен и выжил.

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Активистка Революции Достоинства и добровольца АТО Амина Окуева пережила первое покушение, которое произошло в начале лета 2017 года. Тогда Амина выстрелила в киллера первой. «Больше мне ему нечего сказать», — прокомментировала она четыре выстрела. После этого мужчине и женщине предоставили охрану, даже на интервью Амина пришла в бронежилете под хиджабом. Но несмотря на все попытки уберечься, второй раз киллер попал.

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