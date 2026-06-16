Летнее солнцестояние 2026: что следует сделать 21 июня и каких действий лучше избегать

Летнее солнцестояние / © ТСН

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Летнее солнцестояние издавна считало днем силы и обновления — наши предки верили, что именно 21 июня можно привлечь удачу, очиститься от негатива и заложить намерения на будущее, но некоторые действия в этот день лучше избегать.

Во многих культурах день летнего солнцестояния ассоциировался с завершением одного природного цикла и началом нового. Именно поэтому этот день считали благоприятным для внутренних перемен, очищения и работы с намерениями.

Что следует делать в день летнего солнцестояния

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В первую очередь рекомендуют встретить рассвет. Считается, что утреннее солнце дарит энергию, внутреннюю силу и помогает настроиться на позитивные изменения.

Полезно провести время на природе – в лесу, парке, у воды или хотя бы просто прогуляться на свежем воздухе. Наши предки верили, что в этот день человек особенно чувствует связь с природой.

Также советуют завершить старые дела, избавиться от ненужных вещей дома и символически очистить пространство. День считается благоприятным для планирования будущего, постановки новых целей и начала положительных перемен.

Доброй традицией считается поблагодарить близких, сделать доброе дело или помочь кому-то бескорыстно – это символизирует открытость к достатку и гармонии.

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Что не рекомендуют делать 21 июня

По народным верованиям, в день солнцестояния не следует конфликтовать, ссориться или выяснять отношения. Считалось, что отрицательные эмоции в этот день могут надолго затянуться в жизнь человека.

Не советовали также поддаваться печальным мыслям, жаловаться на жизнь или сконцентрироваться на неудачах. День считается энергетически сильным, поэтому внутреннее состояние, по поверьям, может задавать настроение на длительный период.

Наши предки также избегали лености и бездействия. Верили, что если провести день пассивно, следующие месяцы могут пройти без развития и достижений.

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Отдельно предупреждали неосторожное обращение с огнем и водой, ведь этим стихиям в период солнцестояния приписывали особую силу.

Сегодня многие воспринимают летнее солнцестояние как возможность остановиться, подвести итоги и настроиться на новый этап, даже если не соблюдают древние ритуалы.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы в самый длинный день года.

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