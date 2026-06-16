Таропрогноз на неделю 15–21 июня 2026 года: кому новолуние откроет новый путь, а кому придется пройти трансформацию

Карты Таро / © ТСН.ua

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Середина июня проходит под мощной энергией обновления. Молодой человек, который состоялся 15 июня, запускает новый цикл в сфере коммуникации, обучения, отношений и личных решений. Карты Таро указывают: на этой неделе многие поймут, что больше не могут двигаться по старому маршруту.

Это время внутренней перестройки. Для кого-то неделя принесет долгожданный прорыв, а для кого-то необходимость честно взглянуть на то, что давно нуждалось в переменах.

Таропрогноз на неделю 15–21 июня 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Маг

Овнам выпадает неделя силы, инициативы и новых стартов. У вас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить важный проект или, наконец, перейти к действиям.

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Телец — Королева Пентаклев

Тельцам неделя приносит стабильность, материальную уверенность и хороший период для решения финансовых вопросов.

Близнецы — Туз Мечев

Для Близнецов это неделя ясности. Вы можете получить ответ, который давно искали или увидеть ситуацию без иллюзий.

Рак — Луна

Ракам следует быть внимательными к собственным эмоциям. Не вся информация на этой неделе будет прозрачна, поэтому спешить с решениями не стоит.

Лев — Солнце

Львам выпадает один из лучших периодов июня. Карта Солнца обещает успех, хорошие новости, уверенность и признание ваших достижений.

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Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется много работать, но именно сейчас закладывается фундамент будущих результатов.

Весы — Колесо Фортуны

Весам неделя приносит неожиданные изменения. События могут разворачиваться не по вашему сценарию, но именно это откроет новые возможности.

Скорпион — Смерть

Скорпионам пришло время трансформации. Старый этап завершается, даже если вы еще не готовы признать это.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам неделя приносит сильную энергию движения. Путешествия, новые знакомства или важные решения могут кардинально повлиять на ближайшее время.

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Козерог — Император

Козорогам неделя дает возможность укрепить позиции, взять контроль над важной ситуацией и закрепить достижения.

Водолей — Звезда

Водолеям эта неделя приносит вдохновение, перспективы и шанс реализовать долго откладывавшийся замысел.

Рыбы — Двойка Кубков

Рыбам неделя способствует отношениям, партнерству и важным эмоциональным разговорам. Возможно примирение или новое знакомство.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет на этой неделе

Львы, Овны и Водолеи могут получить наибольшее положительное изменение, поддержку и новые возможности.

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Кому следует быть особенно внимательными

Раки, Скорпионы и Весы могут столкнуться с событиями, требующими переосмысления и быстрой адаптации.

Что делать на этой неделе

запускать новые проекты;

учиться и расширять круг контактов;

завершать старые дела;

пересматривать долгосрочные планы;

честно оценивать свои потребности.

Чего лучше избегать

поспешных финансовых решений;

возврат к токсичным отношениям;

конфликтов по пустякам;

страха перед переменами.

Общий прогноз на неделю

Неделя 15-21 июня 2026 станет моментом перехода в новый жизненный цикл. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака получат шанс изменить направление своей жизни, но только при условии готовности покинуть прошлое позади.

Главный урок этой недели — не сопротивляться изменениям. Именно они могут привести вас туда, где давно стоило оказаться.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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