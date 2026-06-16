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- Украина
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Организационные провалы ТЦК: Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным
Нарушения в пунктах сбора ТЦК на старте ломают моральное состояние новобранцев.
Ежемесячно в ряды украинской армии мобилизуются десятки тысяч человек. Около 95% из этих граждан проходят процесс по нормальному пути, и их ситуация кардинально отличается от картины, которую часто транслируют в телеграмм-каналах. В то же время государство должно изменить подход к работе пунктов, непосредственно принимающих военнообязанных.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости".
Организационные недостатки в работе ТЦК
Фёдоров рассказал, что лично посещал пункты сбора мобилизованных и обращал внимание на организационные недостатки.
«Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Это было уже четыре часа, я спрашиваю, почему ему не дали одеться. И многие другие нюансы», — подчеркнул он.
По его словам, такой первый опыт сильно сказывается на моральном состоянии человека.
«То есть, когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него первый вопрос, а что будет дальше. А дальше будет еще хуже, если ее так встречают», — подытожил чиновник.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине значительно усилили контроль за студентами высших учебных заведений, пользующихся правом на отсрочку от мобилизации . Особое внимание инспекторы уделяют мужчинам старше 25 лет, количество которых после начала полномасштабной войны резко возросло с 30 000 до 230 000 человек.
Если соискатель образования регулярно пропускает занятия, не сдает сессию или зачислен с нарушениями, его могут официально отчислить. Только в прошлом году по результатам таких проверок учебные заведения простились с почти 30 000 студентами, автоматически потерявшими защиту от призыва.
В то же время на Сумщине местные власти утвердили новые критерии для бронирования работников на стратегических предприятиях. Для получения критически важного статуса частным компаниям нужно выполнить не менее 3 условий, а коммунальным учреждениям достаточно соответствовать 2 из 5 возможных показателей.
Также обязательным требованием для любого бизнеса в этом регионе является по меньшей мере 5 официально трудоустроенных рабочих. Эти люди должны стабильно получать заработную плату в течение каждого из последних 6 месяцев.
Кроме того, в условиях всеобщей мобилизации по всей территории страны действуют жесткие правила военно-транспортной обязанности. Руководители всех предприятий и организаций должны подать в территориальные центры комплектования специальный отчет до 20 июня и до 20 декабря.
В этом документе необходимо указать информацию об имеющихся транспортных средствах, их техническом состоянии и водителях, а при полном отсутствии техники обязательно подается нулевой отчет. За игнорирование этого требования или опоздание предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 34 000 до 59 500 гривен.