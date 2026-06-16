Организационные провалы ТЦК: Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным

Министр обороны Украины Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Ежемесячно в ряды украинской армии мобилизуются десятки тысяч человек. Около 95% из этих граждан проходят процесс по нормальному пути, и их ситуация кардинально отличается от картины, которую часто транслируют в телеграмм-каналах. В то же время государство должно изменить подход к работе пунктов, непосредственно принимающих военнообязанных.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Организационные недостатки в работе ТЦК

Фёдоров рассказал, что лично посещал пункты сбора мобилизованных и обращал внимание на организационные недостатки.

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«Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Это было уже четыре часа, я спрашиваю, почему ему не дали одеться. И многие другие нюансы», — подчеркнул он.

По его словам, такой первый опыт сильно сказывается на моральном состоянии человека.

«То есть, когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него первый вопрос, а что будет дальше. А дальше будет еще хуже, если ее так встречают», — подытожил чиновник.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине значительно усилили контроль за студентами высших учебных заведений, пользующихся правом на отсрочку от мобилизации . Особое внимание инспекторы уделяют мужчинам старше 25 лет, количество которых после начала полномасштабной войны резко возросло с 30 000 до 230 000 человек.

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Если соискатель образования регулярно пропускает занятия, не сдает сессию или зачислен с нарушениями, его могут официально отчислить. Только в прошлом году по результатам таких проверок учебные заведения простились с почти 30 000 студентами, автоматически потерявшими защиту от призыва.

В то же время на Сумщине местные власти утвердили новые критерии для бронирования работников на стратегических предприятиях. Для получения критически важного статуса частным компаниям нужно выполнить не менее 3 условий, а коммунальным учреждениям достаточно соответствовать 2 из 5 возможных показателей.

Также обязательным требованием для любого бизнеса в этом регионе является по меньшей мере 5 официально трудоустроенных рабочих. Эти люди должны стабильно получать заработную плату в течение каждого из последних 6 месяцев.

Кроме того, в условиях всеобщей мобилизации по всей территории страны действуют жесткие правила военно-транспортной обязанности. Руководители всех предприятий и организаций должны подать в территориальные центры комплектования специальный отчет до 20 июня и до 20 декабря.

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В этом документе необходимо указать информацию об имеющихся транспортных средствах, их техническом состоянии и водителях, а при полном отсутствии техники обязательно подается нулевой отчет. За игнорирование этого требования или опоздание предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 34 000 до 59 500 гривен.

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