Кого из студентов могут отчислить из-за мобилизации: что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине ужесточились проверки студентов, пользующихся правом на отсрочку от мобилизации. Особое внимание уделяется мужчинам в возрасте от 25 лет, количество которых в учебных заведениях резко возросло после начала полномасштабной войны.

Если студент фактически не учится, не посещает занятия или не сдает сессию, это может стать основанием для отчисления и, как следствие, потери отсрочки.

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

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Почему начали проверять студентов

По словам чиновника, после 2022 года в Украине существенно увеличилось количество мужчин старше 25 лет, поступивших в колледжи, университеты, аспирантуру и докторантуру.

К началу полномасштабной войны таких студентов в среднем было около 30 тысяч. Однако на 1 мая этого года их количество возросло до 230 тысяч.

Именно из-за столь резкого увеличения студентов начали проводить проверки, чтобы выяснить, действительно ли люди учатся и законно получили статус студента.

Кого могут отчислить

В ходе проверок в учебных заведениях выявляют разные нарушения. В частности, речь идет о проблемах при зачислении, недостатках в организации учебного процесса, а также систематическое посещение занятий.

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По словам Руслана Гурака, законными основаниями для отчисления могут быть:

регулярное отсутствие на занятиях;

несоставление сессии;

нарушение при поступлении или зачислении.

После отчисления студент может потерять право на отсрочку от мобилизации.

Сколько студентов уже отчислили

Только в прошлом году по результатам проверок из учебных заведений отчислили около 30 тысяч студентов.

В то же время, проверки продолжаются и в этом году, однако точное количество отчисленных пока не называют. Окончательные цифры, по словам чиновника, будут известны после завершения летней сессии.

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Всех ли студентов старше 25 лет проверяют из-за мобилизации

В Государственной службе качества образования отмечают, что не все мужчины старше 25 лет поступают в вузы или колледжи во избежание мобилизации.

Цель проверок — установить, действительно ли человек учится, посещает занятия и законно получил статус студента.

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