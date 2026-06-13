Как вернуться с СОЧ без бюрократии: Федоров дал пошаговый алгоритм

Министр обороны Михаил Федоров

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В Украине стартовала комплексная трансформация системы военной службы. Одним из ключевых элементов реформы стал запуск быстрого механизма (fast track) для возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ), непосредственно в наиболее эффективные подразделения Сил обороны.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, главная цель сервиса — убрать излишнюю бюрократию и дать мотивированным людям возможность применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен обороне страны. Воспользоваться программой можно до 20 сентября 2026 г., если СОЧ было зафиксировано до 12.06.2026 г. В настоящее время услуга доступна для ВСУ и ГССТ, а для Нацгвардии (НГУ) заработает в ближайшие дни.

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Пошаговый алгоритм возвращения с СОЧ

Процедура проходит онлайн через приложение «Армия+» и состоит из пяти простых этапов:

Шаг 1. Проверка. В Армии ID военнослужащего должна появиться плашка: «Зафиксировано отсутствие на службе».

Шаг 2. Рапорт. В самом приложении необходимо перейти по маршруту: Сервисы → Рапорты → «Возврат на службу после СОЧ».

Шаг 3. Выбор воинской части. Пользователь самостоятельно выбирает новое подразделение из списка своей структуры, указывает желаемое направление службы, имеющийся опыт и подписывает рапорт онлайн.

Шаг 4. Связь. После проверки документа представители избранной части связываются с военным для уточнения деталей.

Шаг 5. Прибытие. Как только рапорт согласуют, в приложении появится статус «В дороге». Это означает, что военный имеет 5 дней, чтобы прибыть на новое место службы.

Для тех, кто нуждается в детальной консультации на любом из этапов, работает горячая линия Минобороны по телефону: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о то, что военных с наибольшим опытом на передовой уволят до конца года.

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