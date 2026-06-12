Новые правила перевода военных: кто и как может изменить часть

ВСУ / © Associated Press

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Министерство обороны Украины внедряет автоматические переводы военнослужащих в пределах корпуса через приложение «Армия+».

Об этом они написали на официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что масштабные изменения направлены на улучшение внутренних процессов в армии. Новый алгоритм четко регламентирует, как и в какие сроки может происходить перемещение личного состава.

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«Трансформация Сил обороны предусматривает новый механизм перевода военнослужащих ВСУ один раз в год в рамках оперативного подчинения — то есть в рамках сектора ответственности этого корпуса», — пишут в Минобороны.

Кто имеет право на перевод: четыре обязательных условия

Новый порядок будет распространяться исключительно на военнослужащих, которые одновременно отвечают всем определенным критериям. Офицерский состав под действие этого упрощенного механизма пока не подпадает.

По данным Министерства обороны, военный должен отвечать следующим требованиям:

иметь воинское звание к старшему сержанту включительно;

не занимать должности офицерского состава;

проходить службу в воинской части, входящей в состав корпуса или временно переданная в подчинение командиру корпуса;

выбирать для перевода часть в пределах одного района (сектора) ответственности того же корпуса.

Перевод между подразделениями / © Минобороны Украины

В министерстве отдельно отметили важное ограничение: военнослужащие, чьи части не входят в сектора ответственности корпусов ВСУ, под действие этого порядка не подпадают.

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Когда заработает услуга и где начнется тестирование

Внедрение новой услуги будет происходить поэтапно, чтобы проверить надежность системы и избежать сбоев в управлении подразделениями. Сначала цифровой инструмент опробуют на ограниченном количестве соединений.

«Функционал заработает в течение недели в приложении Армия+. Бета-тест начнется в отдельных корпусах, после чего решение будет масштабировано на все силы обороны», — сообщили в Минобороны.

Напомним, Минобороны также инициировало повышение минимального денежного довольствия для военнослужащих с около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен.

Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, финансирование этого шага на начальном этапе планируется решить за счет внутренних ресурсов оборонного бюджета, несмотря на дефицит средств. Планируемые изменения должны быть приняты в ближайшее время, при этом действующая система тарифных разрядов будет сохранена, чтобы не допустить дисбаланса в структуре оплаты труда военных.

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