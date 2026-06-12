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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин раскрыл, сколько солдат РФ отправил на войну против Украины: шокирующие цифры

Владимир Путин похвастался масштабами оккупационного войска в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин решил похвастаться масштабами своей агрессии и откровенно признался, какое именно количество оккупационного войска он выгнал на войну против Украины.

Об этом сообщают подконтрольные Кремлю российские СМИ.

Сколько солдат РФ находятся на территории Украины

Пытаясь продемонстрировать хоть какую-то мощь на фоне провальных планов по «взятию Киева за три дня», глава россиян выдал данные о численности своей оккупационной группировки. При этом Путин традиционно скрылся за трусливой пропагандистской терминологией, избегая слова «война».

«Группа военных РФ в зоне СВО насчитывает более 700 000 человек», — отметил Путин.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Путин снова сделал абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине. Также он издал новую теорию о причинах расширения НАТО.

Также в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

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Дата публикации
Количество просмотров
230
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