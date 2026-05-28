Мобилизацию в Украине хотят изменить: что готовит Минобороны

Министерство обороны готовит изменения к законодательству, чтобы сделать мобилизацию более мотивирующей, а не принудительной. Также в ведомстве хотят активнее привлекать иностранцев в службу в ВСУ.

Об этом по результатам встречи с министром обороны Михаилом Федоровым сообщил народный депутат Георгий Мазураш.

Позиция министра обороны по действиям представителей ТЦК

По его словам, министр обороны о многом рассказал не под запись. Однако он озвучил свою позицию по поводу скандалов во время проведения мобилизации.

«Михаил Альбертович отметил, что он тоже, мягко говоря, отрицательно воспринимает то, что творят лица в форме под прикрытием „мобилизационной работы“. Но также по понятным причинам, он не может открыто и публично называть этот произвол и вредительство так…», — рассказал нардеп.

Также на встрече отметили, что в среднем украинский пехотинец сейчас получает 300 тысяч гривен зарплаты. На встрече министру обороны рассказали, что Генштаб блокирует службу добровольцев в возрасте 60 лет, даже если они пригодны и подразделения готовы их взять.

Также Федорова попросили намекнуть ТЦК, что армии нужно качество, а не просто привлечение всех подряд для количества. На оба вопроса министр отреагировал положительно.

Напомним, в Украине во время военного положения граждане могут обжаловать в суде решения, связанные с мобилизацией, действиями ТЦК и выводами военно-врачебных комиссий. В то же время, далеко не каждый иск дает результат, а судебная практика за время полномасштабной войны заметно изменилась.

Ранее мы писали, Родственники мобилизованных все чаще сообщают о ситуациях, когда в территориальных центрах комплектования (ТЦК) у людей изымают телефоны, а адвокатов не допускают в помещения. Поэтому граждане фактически остаются без возможности оперативно получить правовую защиту.

