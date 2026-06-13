11 растений, которые стоит посадить рядом с малиной для обильного и сладкого урожая

Малина / © unsplash.com

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Кусты малины могут плодоносить десятилетиями, но для обильного урожая важно не только правильно ухаживать за растением, но и выбирать для него подходящих «соседей». Некоторые культуры помогают привлекать опылителей, улучшают почву и даже защищают ягоды от вредителей.

Об этом сообщило издание Southern Living.

Для успешного выращивания малины необходимы определенные условия. Кусты лучше всего чувствуют себя на солнечных участках с плодородной, хорошо дренированной почвой и слабокислой реакцией. Также рекомендуется регулярно поливать растения, но избегать попадания воды непосредственно на ягоды, ведь это может привести к их порче. Из-за активного роста побеги необходимо обрезать: основную обрезку проводят весной перед началом вегетационного периода, а в дальнейшем — по мере необходимости.

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Одним из первых растений, которое рекомендуется высаживать рядом с малиной, является эхинацея. Ее яркие фиолетовые цветы привлекают пчел и бабочек, которые способствуют опылению ягодных культур. Кроме того, эхинацея придает декоративность садовому участку.

Следующим в списке идет белый клевер. Он способен естественным образом накапливать азот в почве, что может быть полезно для малины. Кроме того, клевер привлекает пчел и других опылителей.

Еще одним популярным растением-сапутником считаются бархатцы. Их часто высаживают на огородах и в садах благодаря характерному запаху, который помогает отпугивать некоторых вредителей, в частности нематод.

Полезным для малины может быть и наличие тысячелистника. По словам владельца фермы и кейтеринговой компании Earthworks Catering Эда Вайнбаргера, это растение помогает сдерживать распространение жука-арлекина, который способен повреждать малиновые кусты.

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К растениям, привлекающим опылителей, относится также лаванда. Ее ароматные фиолетовые соцветия пользуются популярностью у пчел и бабочек, что может способствовать более эффективному опылению растений в саду.

Шестым растением в списке является ромашка. Она также привлекает опылителей и может цвести в течение длительного времени при условии регулярного удаления отцветших соцветий. Благодаря этому растение дольше остается привлекательным для пчел и бабочек.

Рядом с малиной рекомендуется сажать и чеснок. Его сильный запах помогает отпугивать тлю и японских жуков, которые могут наносить вред ягодным насаждениям.

Подобными свойствами обладает и обычный лук. Его резкий запах не нравится многим садовым вредителям, в частности тле и паутинному клещу.

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Девятое место в списке занимает настурция. Её яркие цветы привлекают насекомых-опылителей, одновременно помогая сдерживать распространение белокрылок, тли и некоторых других вредителей. Кроме того, отмечается, что цветы настурции съедобны.

Полезной соседкой для малины может стать и мята. Ее насыщенный аромат отпугивает тлю, из-за чего вредителям сложнее находить растения.

Завершает список лук-шнит. Как и чеснок или обычный лук, он обладает характерным запахом, который помогает отпугивать некоторых вредителей. В то же время его фиолетовые цветы привлекают опылителей.

Специалисты также обращают внимание на культуры, которых лучше избегать рядом с малиной. В частности, нежелательными соседями считаются ежевика, земляника и другие ягодные культуры, поскольку у них могут быть общие болезни. Если болезнь поразит один из кустов, она способна распространиться и на другие растения.

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Кроме того, не рекомендуется высаживать рядом с малиной растения семейства пасленовых — помидоры, картофель и баклажаны. Эти культуры могут переносить возбудителей болезней, к которым малина восприимчива.

В то же время эксперты советуют внимательно подходить к выбору культур, которые будут расти рядом с малиной. Несмотря на схожесть условий выращивания, рядом не рекомендуется высаживать ежевику, землянику и другие ягодные культуры. Причина заключается в том, что у них могут быть общие заболевания, способные быстро распространяться между растениями.

Кроме того, специалисты предостерегают от соседства с представителями семейства пасленовых. К ней относятся помидоры, картофель и баклажаны. Эти культуры могут быть переносчиками возбудителя вертициллезного увядания корней, к которому малина чувствительна.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем подкармливать малину перед плодоношением, чтобы ягоды были крупными, сладкими и обильными.

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