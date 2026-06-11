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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
272
Время на прочтение
1 мин

Один из крупнейших банков почти сутки не будет работать: когда и какие услуги будут недоступны

Из-за технических работ не будут работать не только онлайн-банкинг, но и отделения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Карточка.

Карточка.

В воскресенье, 14 июня, онлайн-банкинг «Мобильный Ощад» и отделение «Ощадбанка» будут недоступны. Финучреждение готовит масштабное обновление систем.

Об этом сообщили в приложении банка.

Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проходить технические работы, чтобы «повысить стабильность и надежность систем банка».

Технические работы начнут ночью на 14 июня — в 03:45 и продлятся до 22:00. За это время доступ к онлайн-банкингу «Мобильный Ощад» будет ограничен.

Клиенты банка в это время не смогут воспользоваться рядом услуг:

  • операции с депозитами и счетами;

  • обмен валют;

  • формирование деклараций.

Кроме того, в воскресенье, 14 июня, не будут работать отделения «Ощадбанка» по всей стране. В то же время карточные расчеты в магазинах будут работать. Также можно будет снять наличные с карточек банка.

Ощадбанк.

Ощадбанк.

Напомним, ранее monobank внезапно изменил условия для части платежей. Так, была отменена комиссия за все зарубежные SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Ранее пользователи платили за такие операции в среднем около 1000 грн комиссии. Новые условия начали действовать с 10 июня 2026-го.

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Дата публикации
Количество просмотров
272
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