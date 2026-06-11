Один из крупнейших банков почти сутки не будет работать: когда и какие услуги будут недоступны

Карточка.

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В воскресенье, 14 июня, онлайн-банкинг «Мобильный Ощад» и отделение «Ощадбанка» будут недоступны. Финучреждение готовит масштабное обновление систем.

Об этом сообщили в приложении банка.

Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проходить технические работы, чтобы «повысить стабильность и надежность систем банка».

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Технические работы начнут ночью на 14 июня — в 03:45 и продлятся до 22:00. За это время доступ к онлайн-банкингу «Мобильный Ощад» будет ограничен.

Клиенты банка в это время не смогут воспользоваться рядом услуг:

операции с депозитами и счетами;

обмен валют;

формирование деклараций.

Кроме того, в воскресенье, 14 июня, не будут работать отделения «Ощадбанка» по всей стране. В то же время карточные расчеты в магазинах будут работать. Также можно будет снять наличные с карточек банка.

Напомним, ранее monobank внезапно изменил условия для части платежей. Так, была отменена комиссия за все зарубежные SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Ранее пользователи платили за такие операции в среднем около 1000 грн комиссии. Новые условия начали действовать с 10 июня 2026-го.

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