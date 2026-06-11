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Один из крупнейших банков почти сутки не будет работать: когда и какие услуги будут недоступны
Из-за технических работ не будут работать не только онлайн-банкинг, но и отделения.
В воскресенье, 14 июня, онлайн-банкинг «Мобильный Ощад» и отделение «Ощадбанка» будут недоступны. Финучреждение готовит масштабное обновление систем.
Об этом сообщили в приложении банка.
Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проходить технические работы, чтобы «повысить стабильность и надежность систем банка».
Технические работы начнут ночью на 14 июня — в 03:45 и продлятся до 22:00. За это время доступ к онлайн-банкингу «Мобильный Ощад» будет ограничен.
Клиенты банка в это время не смогут воспользоваться рядом услуг:
операции с депозитами и счетами;
обмен валют;
формирование деклараций.
Кроме того, в воскресенье, 14 июня, не будут работать отделения «Ощадбанка» по всей стране. В то же время карточные расчеты в магазинах будут работать. Также можно будет снять наличные с карточек банка.
Напомним, ранее monobank внезапно изменил условия для части платежей. Так, была отменена комиссия за все зарубежные SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Ранее пользователи платили за такие операции в среднем около 1000 грн комиссии. Новые условия начали действовать с 10 июня 2026-го.