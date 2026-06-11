Продажа карается штрафом до 50 тыс. евро: чем опасен сыр с живыми личинками

Сыр касу марцу. Фото: Shardan/CC BY-SA 2.5

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Один из самых противоречивых деликатесов мира — сардинский сыр касу марцу — снова привлек внимание после того, как в соцсетях показали моделирование возможных последствий его употребления. Продукт известен тем, что содержит живых личинок мух, а его продажа официально запрещена во многих странах из-за потенциальных рисков для здоровья.

Об этом сообщило издание LADBible.

Кассу марцу изготавливают на итальянском острове Сардиния на основе сыра пекорино. Для этого в сыре делают отверстия, через которые мухи откладывают яйца. После вылупления личинки начинают поедать продукт, а ферменты, образующиеся во время этого процесса, меняют его структуру, делая сыр значительно мягче.

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Особенность касу марцу заключается в том, что его традиционно употребляют именно тогда, когда личинки еще живы. Более того, в местной традиции гибель личинок считается признаком того, что продукт испортился и его уже не стоит есть.

Один из самых известных рисков, которые связывают с потреблением этого продукта — возможное бактериальное загрязнение. Присутствие мух и личинок в пищевых продуктах может повышать риск распространения бактерий, в частности сальмонеллы, которая способна вызывать пищевые отравления.

Также исследования обращают внимание на то, что деятельность личинок может приводить к образованию веществ кадаверина и путресцина. При определенных концентрациях они могут представлять опасность для организма человека.

Еще один риск связан с тем, что часть личинок теоретически может выжить после попадания в пищеварительную систему. В таком случае они могут оказаться в кишечнике и вызвать так называемый кишечный миаз — паразитарное заражение, которое сопровождается воспалительными процессами и болезненными симптомами.

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Именно из-за потенциальной угрозы для здоровья власти Италии запретили продажу кассу марца еще в 1962 году. Продукт также не соответствует санитарным требованиям Европейского Союза, поэтому его официальная реализация остается незаконной. Подобные ограничения действуют и в ряде других стран.

Впрочем, запрет не привел к полному исчезновению этого сыра. По данным CNN, некоторые жители Сардинии продолжают изготавливать и потреблять кассу марца, считая его частью местной кулинарной традиции. Несмотря на это, продажа такого продукта может обернуться штрафом до 50 тысяч евро.

Напомним, в последнее время популярность в соцсетях приобрели вирусные игрушки в виде «мягких пельменей». Однако результаты проверок свидетельствуют, что такие игрушки могут представлять потенциальную опасность.

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