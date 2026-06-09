Вирусные игрушки «мягкие пельмени» вредят детям: что нашли эксперты

Игрушка Mystery Squishy Dumpling / © Daily Mail

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Вирусные игрушки «мягкие пельмени» стали настоящим трендом в соцсетях, однако эксперты бьют тревогу. Проверки показали, что многочисленные копии популярного товара содержат опасные летучие химические соединения.

Об этом пишет Daily Mail.

Забудьте о Лабубу или игрушках NeeDoh — новым вирусным хитом соцсетей стали «мягкие пельмени» (squishy dumpling). Эта сенсорная игрушка уже стала одним из самых популярных коллекционных товаров года. Покупатели активно охотятся на редкие блестящие варианты, из-за чего спрос на них стремительно растет.

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Оригинальный продукт выпускает компания RMS, однако из-за бешеного интереса к игрушке на рынке начали массово появляться ее аналоги и копии от других производителей.

«Мягкие пельмени» содержат опасные химикаты

Впрочем, результаты проверок показали, что значительная часть таких изделий может содержать опасные химические вещества.

После того как появились жалобы на резкий химический запах, городской совет Суонси (Уэльс) провел исследование нескольких игрушек типа «мягких пельменей». Результаты вызвали серьезное беспокойство. Во время анализа специалисты обнаружили ряд летучих органических соединений (VOC), среди которых — этилбензен, стирол, а также м-, п- и о-ксилол.

«Эти товары очевидно привлекают детей из-за популярности в Интернет-трендах, но это не означает, что они безопасны. Когда игрушка имеет сильный химический запах и не содержит базовой информации о безопасности, это должно стать тревожным сигналом для родителей и продавцов. Наше главное беспокойство — риск для детей, если опасные товары попадут в дома, школьные рюкзаки или игровые зоны», — заявил сотрудник отдела торговых стандартов городского совета Суонси Рис Харрис.

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Оригинальная версия игрушки называется Mystery Squishy Dumpling и производится британской компанией RMS. Как следует из названия, это мягкий «пельмень», который продается в герметичной упаковке. Пока упаковка не открыта, покупатель не знает, какой именно цвет получит. Самыми желанными среди коллекционеров считаются блестящие версии.

Как и с другими вирусными товарами, «мягкие пельмени» становится все труднее найти в продаже: новые партии часто раскупают за считанные часы после поступления. Из-за этого рынок начали заполнять подделки, многие из которых не соответствуют требованиям британского законодательства .

Городской совет Суонси получил ряд обращений от родителей, которые сообщали о сильном запахе бензина от этих игрушек. В ответ специалисты провели проверки различных товаров и подтвердили наличие летучих органических соединений.

«Эти вещества связаны с запахом, похожим на бензин, о котором сообщали люди. Уровни веществ, обнаруженные в сертификатах испытаний, вызвали серьезные опасения относительно безопасности, а некоторые из обнаруженных химических веществ признаны опасными», — указано в заявлении.

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Некоторые «мягкие пельмени» не соответствуют даже базовым стандартам безопасности

Кроме этого, многие изделия не соответствовали даже базовым стандартам безопасности из-за отсутствия важной информации на упаковке. В некоторых случаях отсутствовали инструкции по действиям в случае повреждения или протекания изделия. Также часть товаров не имела маркировки CE или UKCA, которая подтверждает прохождение необходимой оценки безопасности. Кроме того, на некоторых игрушках не были указаны данные ответственного лица в Великобритании — производителя или импортера.

«Социальные сети, такие как TikTok, могут почти мгновенно распространять моду на новые игрушки, но они также помогают службам контроля выявлять новые поддельные, опасные или не соответствующие требованиям товары, которые попадают на рынок. Мы призываем родителей быть осторожными, покупать товары у надежных продавцов и проверять наличие правильных отметок безопасности и информации о поставщике. Также мы просим бизнес внимательно следить за быстротечными трендами и убеждаться, что продукция, которую они продают, соответствует законодательным требованиям безопасности», — сказал Харрис.

Опасный TikTok-тренд с мягкими игрушками в микроволновке

Эта история появилась вскоре после предупреждения экспертов Королевского общества по предотвращению несчастных случаев о новом опасном тренде в TikTok. Дети начали класть мягкие игрушки в микроволновую печь, чтобы сделать их более пластичными.

Уже зафиксированы случаи серьезных травм: несколько детей получили сильные ожоги после того, как игрушки взорвались и покрыли их горячей липкой массой. Шокирующие фотографии демонстрировали девятилетнего ребенка с тяжелыми ожогами лица. В то же время семилетний ребенок после попадания раскаленной массы на лицо и грудь получил ожоги третьей степени и впал в кому.

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Недавно британская мама также сообщила, что ее десятилетняя дочь получила «травматические ожоги», повторив этот тренд.

«Неправильное использование бытовых приборов может иметь разрушительные последствия», — предупредила Риайн Рейнольдс из Королевского общества по предотвращению несчастных случаев, а также подчеркнула, что родители должны объяснять детям: «микроволновые печи — это не игрушки».

Напомним, ранее родителей предупредили об опасности поддельных кукол Лабубу: из-за низкого качества, токсичных материалов и мелких деталей, которые легко отрываются, эти игрушки могут вызвать отравление или удушье. Покупайте оригиналы только у проверенных продавцов, проверяя наличие голографической наклейки, QR-кода и УФ-штампа.

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