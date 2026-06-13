Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 июня

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 15 по 21 июня?

Овен

Секрет финансового успеха на этой неделе банально прост: удача будет сопутствовать только тем, кто не только умеет, но и любит работать, не желающих делать лишние телодвижения звезды советуют не беспокоиться.

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Телец

В работе, особенно если ее цель — хороший заработок, важно понимать, чего именно представители знака хотят получит в резулате: если метаться от одной цели к другой, вообще никакого результата получить не удастся.

Близнецы

Для достижения оставленной — прежде всего, материальной — цели осталось сделать последний рывок, поэтому очень важно не останавливаться на достигнутом и, тем более, не отступать, а планомерно двигаться вперед.

Рак

Представителям знака, которые давно собирались взяться за продолжительную и трудоемкую, но интересную и, что важно, хорошо оплачиваемую работу, стоит поторопиться — конкуренты не дремлют.

Лев

Время идеально подходит для реализации долговременных финансовых проектов — дивиденды от них можно будет получить уже в ближайшее время, поэтому не стоить откладывать их реализацию на долгое время.

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Дева

Имеет смысл вернуться к старому профессиональному проекту, который в свое время был по уважительной причине отложен на потом: пришло время вспомнить о нем и возобновить работу, которая принесет финансовый успех.

Весы

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые активизируются в эти дни: поверив в то, что можно легко и просто заработать, представители знака рискуют вместо ожидаемой получить неожиданный убыток.

Скорпион

От реализации трудоемких проектов нужно отказаться: сил и времени придется потратить много, а результат — как профессиональный и карьерный, так и финансовый окажется более чем сомнительным,

Стрелец

Разговоры с начальством –особенно, если они непосредственно касаются финансов — лучше перенести на другое время: оно не будет настроено на конструктивное общение, так что, скорее всего, ответит отказом.

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Козерог

Нужно продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой целью, сейчас же обстоятельства сложатся неожиданно благоприятным для представителей знака образом.

Водолей

Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность получить неожиданную и очень приятную прибыль.

Рыбы

Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от него лучше отказаться: свои поступки необходимо просчитывать на шаг вперед, только так можно рассчитывать на прибыль.

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