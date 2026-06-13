Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос растрогала первой за долгое время встречей с 17-летним сыном от шоумена Андрея Джеджулы.

Артистка собрала семью в Италии. Знаменитость в Instagram-stories рассказывает, что у них есть семейная традиция — проводить время вместе в муниципалитете Форте-дей-Марми. Этот год не стал исключением. Санта Димопулос вместе с дочерью приехала из ОАЭ в Италию и арендовала там дом. К ним также присоединился Даниэль, который вместе с отцом живет в Киеве.

Санта Димопулос уже поделилась трогательными кадрами их первой за долгое время встречи. Певица не скрывает, что очень соскучилась по Даниэлю, которого не видела почти год. Очень рада была встрече с братом его 6-летняя сестра София.

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Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

«Приехал мой Даниэль! Мы не виделись почти год! Как же я по нему скучала», — делится артистка.

Семья уже успела прогуляться по живописным улицам. Они любовались местными пейзажами, окружающей архитектурой и делали фотографии на память.

Санта Димопулос с детьми / © instagram.com/santadimopulos

Отметим, что Санта Димопулос воспитывает 17-летнего сына, которого она родила от Андрея Джеджулы. Также у артистки есть дочь София, которая появилась в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.

Напомним, в этом году Даниэль окончил 11-й класс школы. Андрей Джеджула показал сына-выпускника и просто поразил их сходством.

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