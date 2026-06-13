- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Санта Димопулос растрогала первой за год встречей с 17-летним сыном — копией Джеджулы
Артистка собрала семью в Италии. Они все вместе будут наслаждаться отдыхом.
Украинская певица Санта Димопулос растрогала первой за долгое время встречей с 17-летним сыном от шоумена Андрея Джеджулы.
Артистка собрала семью в Италии. Знаменитость в Instagram-stories рассказывает, что у них есть семейная традиция — проводить время вместе в муниципалитете Форте-дей-Марми. Этот год не стал исключением. Санта Димопулос вместе с дочерью приехала из ОАЭ в Италию и арендовала там дом. К ним также присоединился Даниэль, который вместе с отцом живет в Киеве.
Санта Димопулос уже поделилась трогательными кадрами их первой за долгое время встречи. Певица не скрывает, что очень соскучилась по Даниэлю, которого не видела почти год. Очень рада была встрече с братом его 6-летняя сестра София.
«Приехал мой Даниэль! Мы не виделись почти год! Как же я по нему скучала», — делится артистка.
Семья уже успела прогуляться по живописным улицам. Они любовались местными пейзажами, окружающей архитектурой и делали фотографии на память.
Отметим, что Санта Димопулос воспитывает 17-летнего сына, которого она родила от Андрея Джеджулы. Также у артистки есть дочь София, которая появилась в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.
Напомним, в этом году Даниэль окончил 11-й класс школы. Андрей Джеджула показал сына-выпускника и просто поразил их сходством.