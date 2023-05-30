Когда и для чего окучивать картошку

Для чего окучивают картофель, когда это нужно делать, как окучивать картофель

Для чего нужно окучивать картошку

Окучивать картофель нужно по многим причинам.

Окучивание увеличивает количество и размер клубней. Целью окучивания является увеличение нижнего слоя почвы, в котором сохраняется влага. А сохранившаяся влага стабилизирует температуру почвы. То есть, чем толще слой почвы над корневой системой, тем лучше сохраняется влага и меньше колеблется температура.

Окучивая, мы разрыхляем почву, а это обогащает почву кислородом и способствует наращиванию клубней.

Картофелины, выглядывающие из-под земли на свете зеленеют и становятся непригодными для употребления. Окучивание защищает от позеленения клубни картошки.

Слой почвы после окучивания также защищает клубни от грибковых заболеваний.

Окучивание помогает бороться с сорняками.

Когда нужно окучивать картофель, первое окучивание

Сроки окучивания картофеля зависят как от региона, так и от погоды и сорта картофеля.

Первый раз окучивать картофель нужно когда кустики картофеля достигнут 7-10 см высотой. Второе окучивание картофеля желательно провести через две недели, при достижении стеблями картофеля высоты 30 сантиметров. Третье окучивание проводят еще через месяц. Завершить окучивание картофеля нужно до начала цветения кустов.

Как и чем окучивать картошку

Окучивать картофель лучше по влажной земле после дождя или хотя бы после полива, поскольку после этого боковые побеги на которых образуются клубни, будут расти лучше. Во время каждого окучивания на куст подсыпают 5-10 см грунта.

Большинство дачников по старинке окучивают картофель вручную, например, с помощью обычной сапы. Окучивать картофель вручную можно обычной лопатой, тяпкой или мотыгой. Процесс этот достаточно трудоемкий.

Самый дорогой способ окучивания с помощью культиватора. Это достаточно дорогостоящий способ, кроме того, использование мотоблока требует четкого соблюдения расстояния между рядами картофеля и может травмировать корнеплоды.

Для окучивания можно использовать ручной окучник, в отличие от мотоблока, этот способ значительно дешевле.

Механические и автоматические культиваторы также широко используются для окучивания картофеля.

Окучивание картофеля плугом является, наверное, самым старым способом окучивания картофеля. Плуг могут тянуть как люди, так и лошади или мотоблок.

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