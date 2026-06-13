Тема "биолабораторий" в Украине снова на слуху: в МИД ответили, что происходит на самом деле

МИД / © УНИАН

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Украинская сторона заявляет об очередной волне манипуляций по программам в области биологической безопасности и общественного здоровья. В Киеве подчеркивают, что все подобные обвинения безосновательны и не имеют подтверждений.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД.

О чем отметили в МИДе

Как акцентировались в ведомстве. Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

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«Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — отметили в министерстве.

Добавляется, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности носит исключительно гражданский характер и направлено на развитие системы общественного здоровья.

«Лабораторные учреждения, принимавшие участие в соответствующих программах международной технической помощи, диагностические, научные или референс-лаборатории системы общественного здоровья, ветеринарной медицины или других научных учреждений», — отмечают в МИД.

В МИДе отмечают, что партнерство с Соединенными Штатами касается эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и усиления биобезопасности, а не военных разработок. Все привлеченные учреждения работают в качестве диагностических или научных лабораторий системы здравоохранения и ветеринарной медицины.

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Украина также напоминает, что подобные обвинения Россия продвигает годами, несмотря на их неоднократное опровержение на международном уровне. В частности, в 2022 году в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия были проведены официальные консультации, которые не выявили доказательств существования военных биологических программ в Украине.

Киев призывает ориентироваться на результаты международных процедур и проверенные факты, а не на заявления, являющиеся частью российской пропаганды.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед отставкой обнародовала материалы с утверждениями о якобы биолаборатории, связанных с финансированием США в разных странах, в частности в Украине. В документах упоминаются возможные риски для таких объектов в зонах конфликтов, однако не приведены новые подтвержденные доказательства существования военных биопрограмм в Украине. Эти заявления вызвали резонанс, в то время как Украина и международные партнеры ранее неоднократно отрицали подобные обвинения, называя их безосновательными.

В США инициировали проверку более 120 биолабораторий за рубежом, получавших американское финансирование, среди них упоминаются и объекты в Украине. Инициатором расследования выступила директор Нацразведки США Тулси Габбард, которая заявила о необходимости выяснить, где расположены эти лаборатории и какие исследования там проводятся.

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