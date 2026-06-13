39-летний Евгений Клопотенко впервые женился и показал фото со своей свадьбы

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

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Украинский кулинар Евгений Клопотенко женился на невесте Екатерине Воскресенской.

Радостную новость шеф-повар объявил в своем Instagram 13 июня. Знаменитость сообщил, что они с Екатериной официально заключили брак и стали друг для друга мужем и женой. Вместе с тем Евгений Клопотенко показал первые фото со своей свадьбы.

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Екатерина Воскресенская выбрала довольно сдержанное белое платье, образ она дополнила фатой, а свои длинные волосы распустила. Евгений Клопотенко надел свадебный наряд в традиционном украинском стиле. Правда, молодожены полностью промокли, потому что во время празднования их застал дождь.

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Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

«Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса», — поделился шеф-повар.

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Этот особенный день с влюбленными разделили близкие друзья и родные. Как раньше и обещал Евгений Клопотенко, свадьба была в украинском стиле. Гости одевали вышиванки и вместе с молодоженами придерживались традиций.

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Отметим, Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская находятся в отношениях полтора года, хотя рассекретили их только в начале сентября 2025-го. Пара обручилась в начале этого года, а теперь официально заключила брак.

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно британская певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера. Артистка уже показала первые фото со своей тайной свадьбы.

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