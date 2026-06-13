- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
39-летний Евгений Клопотенко впервые женился и показал фото со своей свадьбы
Евгений Клопотенко теперь официально женат. Шеф-повар показал, какой была его свадьба.
Украинский кулинар Евгений Клопотенко женился на невесте Екатерине Воскресенской.
Радостную новость шеф-повар объявил в своем Instagram 13 июня. Знаменитость сообщил, что они с Екатериной официально заключили брак и стали друг для друга мужем и женой. Вместе с тем Евгений Клопотенко показал первые фото со своей свадьбы.
Екатерина Воскресенская выбрала довольно сдержанное белое платье, образ она дополнила фатой, а свои длинные волосы распустила. Евгений Клопотенко надел свадебный наряд в традиционном украинском стиле. Правда, молодожены полностью промокли, потому что во время празднования их застал дождь.
«Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса», — поделился шеф-повар.
Этот особенный день с влюбленными разделили близкие друзья и родные. Как раньше и обещал Евгений Клопотенко, свадьба была в украинском стиле. Гости одевали вышиванки и вместе с молодоженами придерживались традиций.
Отметим, Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская находятся в отношениях полтора года, хотя рассекретили их только в начале сентября 2025-го. Пара обручилась в начале этого года, а теперь официально заключила брак.
Напомним, недавно британская певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера. Артистка уже показала первые фото со своей тайной свадьбы.