СМИ обнаружили у Ани Лорак имущество в Украине на миллионы долларов: что находится в собственности певицы-предательницы

Ани Лорак / © скриншот с видео

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У певицы-предательницы Ани Лорак обнаружили недвижимость в Украине, стоимость которой составляет миллионы долларов.

Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на данные реестра прав на недвижимое имущество. В собственности артистки остается ряд квартир в Киеве. В частности, скандальная певица владеет недвижимостью площадью 50 квадратных метров, расположенной в жилом массиве Позняки.

Кроме того, на имя Ани Лорак зарегистрировано три квартиры в элитном жилом комплексе столицы. Одна из квартир четырехкомнатная, а ее площадь составляет 394,1 квадратных метра. К слову, всего один квадратный метр недвижимости в этом элитном ЖК стоит около трех тысяч долларов.

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Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, а именно в октябре 2021 года, по данным СМИ, Ани Лорак приобрела в Шевченковском районе Киева квартиру площадью 127 квадратных метров. Также у скандальной артистки есть жилье площадью более 209 квадратных метров и несколько гаражей.

Кроме того, на имя Ани Лорак в Украине зарегистрировано пять торговых марок, три из которых остаются действующими.

Отметим, что еще до начала полномасштабной войны скандальная Ани Лорак активно строила карьеру в России. Ни война на востоке Украины, ни аннексия Крыма не заставили певицу разорвать все связи со страной-агрессором. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, позиция певицы не изменилась. Она закрыла глаза на преступления оккупантов, осталась в РФ, развлекает там россиян и продолжает зарабатывать кровавые рубли. Хотя в последнее время Ани Лорак несладко живется в России, поскольку она осталась без концертов, которые начали отменять из-за ее «неоднозначной позиции».

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