Путин довоевался: катастрофа с топливом добралась до Москвы и Петербурга, внедряют лимиты (видео)

Владимир Путин / © Associated Press

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В Москве и Санкт-Петербурге на заправках были введены ограничения на продажу топлива. Бензин отпускают не более 20 литров в одни руки, дизель — до 40 литров.

Об этом написал руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Такие ограничения касаются АЗС «Татнефть», а также отдельных станций «Роснефть» и «Лукойл».

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Топливный кризис в России / © Фото из открытых источников

Аналогичная ситуация наблюдается в Ульяновске, Архангельске, Хабаровске, Ростове, Казани, Вологде, Воронеже, Курске, Волгограде и других городах России.

Однако власти Санкт-Петербурга «традиционно» утверждают, что дефицита горючего нет и запасов хватает. В то же время на практике многие заправки уже работают с ограничениями.

Паливна криза в Росії / © Фото из открытых источников

Россия, еще несколько лет назад насмехавшаяся над украинскими очередями за горючим, теперь сама столкнулась с подобными проблемами.

Дата публикации 18:15, 13.06.26 Количество просмотров 2 В Москве и Петербурге ограничили продажу бензина: максимум 20 литров в одни руки

Топливный кризис в России — последние новости

Напомним, в России начались перебои со снабжением авиационного топлива. Ограничения на заправку самолетов уже были введены в ряде аэропортов, в частности в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде. Заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса. Причиной послужили атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

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Также, в Крыму местные жители могут приобрести всего до 20 литров бензина на человека, на заправках образуются большие очереди, а в некоторых регионах горючее вообще отсутствует.

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