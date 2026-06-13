Еще одна страна внезапно закрыла КПП на границе с Украиной: что произошло

Движение через КПП Паланка заблокирована / Фото: Таможня Молдовы

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Утром субботы, 13 июня, на южной границе Украины возникли серьезные логистические трудности из-за внезапной остановки работы важного таможенного терминала. Движение пассажирского и грузового транспорта на участке «Паланка – Маяки – Удобное» полностью заблокировано из-за неисправности баз данных Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщила Таможенная служба Республики Молдова в Facebook.

Технические проблемы и альтернативные маршруты

Молдавские таможенники подчеркивают, что их сотрудники работают на максимальной мощности для управления потоком путешественников. Специалисты соседней страны пытаются всячески уменьшить дискомфорт для граждан, возникший из-за этой непредсказуемой технической ситуации.

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Во избежание длинных очередей и многочасового ожидания чиновники советуют участникам трансграничного движения заранее планировать свои маршруты. Всем путешественникам настоятельно рекомендуют выбирать ближайший контрольно-пропускной пункт «Тудор» для быстрого пересечения государственной границы.

Ведомство поблагодарило граждан за понимание и пообещало оперативно информировать о любых изменениях в работе системы. Восстановление стандартного режима пропуска ожидается сразу же после устранения технических неисправностей на украинской стороне.

«При любом изменении ситуации мы вернемся с дополнительной информацией», — отметили в пресс-службе молдавской таможни.

Ситуация на западных границах страны

Логистические трудности сейчас наблюдаются не только на южном направлении, ведь с началом летнего сезона пассажиропоток стремительно вырос. В выходные дни государственный рубеж пересекает до 115 тысяч человек за сутки, причем половина этой нагрузки традиционно приходится именно на Польшу.

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Из-за такого огромного наплыва путешественников люди вынуждены ждать пересечения границы по 10 или даже 12 часов в легковых автомобилях и автобусах. Опытные туристы советуют украинцам выбирать железнодорожное сообщение, поскольку поезда двигаются четко по графику и позволяют избежать изнуряющих пробок.

В то же время, чиновникам удалось решить критическую проблему с проездом коммерческого и пассажирского транспорта на популярном направлении «Шегини — Медика». Несмотря на запланированные масштабные ремонтные работы на территории соседнего государства, движение пассажирских автобусов будет работать без дополнительных ограничений на протяжении всего лета.

"Это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков", - сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

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