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- Украина
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Еще одна страна внезапно закрыла КПП на границе с Украиной: что произошло
На украинско-молдовской границе временно приостановил работу контрольно-пропускной пункт "Паланка - Маяки - Удобное" из-за технического сбоя в информационной системе пограничников.
Утром субботы, 13 июня, на южной границе Украины возникли серьезные логистические трудности из-за внезапной остановки работы важного таможенного терминала. Движение пассажирского и грузового транспорта на участке «Паланка – Маяки – Удобное» полностью заблокировано из-за неисправности баз данных Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщила Таможенная служба Республики Молдова в Facebook.
Технические проблемы и альтернативные маршруты
Молдавские таможенники подчеркивают, что их сотрудники работают на максимальной мощности для управления потоком путешественников. Специалисты соседней страны пытаются всячески уменьшить дискомфорт для граждан, возникший из-за этой непредсказуемой технической ситуации.
Во избежание длинных очередей и многочасового ожидания чиновники советуют участникам трансграничного движения заранее планировать свои маршруты. Всем путешественникам настоятельно рекомендуют выбирать ближайший контрольно-пропускной пункт «Тудор» для быстрого пересечения государственной границы.
Ведомство поблагодарило граждан за понимание и пообещало оперативно информировать о любых изменениях в работе системы. Восстановление стандартного режима пропуска ожидается сразу же после устранения технических неисправностей на украинской стороне.
«При любом изменении ситуации мы вернемся с дополнительной информацией», — отметили в пресс-службе молдавской таможни.
Ситуация на западных границах страны
Логистические трудности сейчас наблюдаются не только на южном направлении, ведь с началом летнего сезона пассажиропоток стремительно вырос. В выходные дни государственный рубеж пересекает до 115 тысяч человек за сутки, причем половина этой нагрузки традиционно приходится именно на Польшу.
Из-за такого огромного наплыва путешественников люди вынуждены ждать пересечения границы по 10 или даже 12 часов в легковых автомобилях и автобусах. Опытные туристы советуют украинцам выбирать железнодорожное сообщение, поскольку поезда двигаются четко по графику и позволяют избежать изнуряющих пробок.
В то же время, чиновникам удалось решить критическую проблему с проездом коммерческого и пассажирского транспорта на популярном направлении «Шегини — Медика». Несмотря на запланированные масштабные ремонтные работы на территории соседнего государства, движение пассажирских автобусов будет работать без дополнительных ограничений на протяжении всего лета.
"Это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков", - сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.