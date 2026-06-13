Мужчина купил квартиру на 34 этаже 32-уровневого дома: история обманутого покупателя

Многоэтажка / © Freepik

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Житель Китая оказался в центре многолетней судебной волокиты после того, как приобрел квартиру на 34 этаже новостройки, а через несколько лет узнал, что в доме фактически только 32 уровня. В результате мужчина остался и без жилья, и без полного возврата своих средств.

Об этом пишет SCMP.

История произошла с мужчиной по фамилии Шэнь из провинции Шэньси. В 2013 году он решил приобрести квартиру в новом жилом комплексе, который строился в одном из сел вблизи Сианя – административного центра провинции.

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Шэнь купил квартиру площадью 90 квадратных метров на 34 этаже дома. Стоимость одного квадратного метра составляла 2646 юаней или около 400 долларов США по тогдашнему курсу.

Цена была чрезвычайно привлекательной — примерно втрое ниже средней рыночной стоимости жилья в регионе. Причиной послужили так называемые ограниченные права собственности на объект.

В Китае подобное жилье часто называют квартирами серого рынка. Такие дома строят на землях коллективной сельской собственности без надлежащих разрешений и согласований.

Из-за активной урбанизации страны часть сельских земель остается неиспользованной, что создает условия для появления подобных неофициальных строительных проектов.

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Несмотря на низкую стоимость, такие квартиры имеют значительные риски. Их нельзя легально перепродать, а права покупателей практически не защищены законом. Однако многие все равно соглашаются на такие сделки из-за доступных цен.

В 2013 году Шэнь передал застройщику первоначальный взнос в размере 117 700 юаней. По тогдашнему курсу это составляло около 17 400 долларов США.

По словам покупателя, застройщик уверял его, что все необходимые документы для ввода дома в эксплуатацию будут оформлены позже.

Однако на практике незаконные жилищные комплексы не могут получить полный пакет разрешительной документации.

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Однако стороны заключили договор, согласно которому застройщик обязывался завершить строительство и передать квартиру владельцу в 2015 году.

После подписания документов Шэнь вернулся в Пекин, где работал. Когда наступил оговоренный срок сдачи дома, оказалось, что строительство еще не завершено.

Только в 2017 году застройщик сообщил покупателю, что дом готов к заселению, и предложил оплатить остальную стоимость квартиры. Шень ответил, что перечислит денежные средства после получения ключей.

В это время он узнал шокирующую новость.

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Через несколько месяцев застройщик сообщил, что здание, где расположена его квартира, имеет всего 32 этажа.

Сначала мужчине предложили альтернативный вариант – квартиру на 32 этаже. Однако на тот момент у него не было возможности сразу уплатить остаток суммы.

Еще через два месяца застройщик сообщил, что квартира на 32 этаже уже продана другому покупателю.

После этого Шэнь подал заявление на возврат авансового платежа. В ответ застройщик заявил, что пока нет средств и попросил подождать.

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В 2020 году покупателю вернули всего 20 тысяч юаней. Еще 50 тысяч юаней он получил в 2022 году. После этого застройщик перестал выходить на связь и отвечать на звонки.

Не дождавшись возврата денег, Шэнь обратился к арбитражной комиссии у власти города Сиань.

После рассмотрения дела арбитры обязали застройщика выплатить мужчине остаток аванса в размере 47 700 юаней, а также около 27 тысяч юаней процентов.

Кроме того, соглашение предусматривало дополнительную компенсацию в размере 47 тысяч юаней в случае невыполнения застройщиком своих финансовых обязательств.

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Однако даже после принятия решения ситуация не изменилась.

По состоянию на май этого года Шэнь так и не получил ни остальных своих денег, ни положенных процентов или компенсации.

Тогда он обратился в местный суд. Судьи издали постановление об ограничении расходов должника, однако это не помогло вернуть денежные средства.

Выяснилось, что у застройщика не было ни банковских сбережений, ни недвижимости, официально зарегистрированной на его имя.

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Напомним, целый город продается за $280 тысяч. Известно, что получит новый владелец.

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