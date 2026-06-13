Страна НАТО срочно подняла истребители из-за самолетов РФ: первые подробности

Истребитель / © Associated Press

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Швеция дважды в течение нескольких часов была вынуждена поднимать в воздух истребители из-за приближения российских военных самолетов к своему воздушному пространству.

Об этом пишет «Stern».

По данным шведских военных, два истребителя JAS 39 Gripen подняли с разных мест для перехвата двух российских истребителей. Инциденты произошли в пятницу в южной и северной частях Балтийского моря.

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Истребители НАТО также были подняты в воздух для обеспечения безопасности в общем воздушном пространстве.

Как отреагировала Швеция

Нарушения воздушного пространства Швеции не зафиксированы. В то же время военные подчеркнули, что действия России серьезны и представляют собой повторяющуюся модель поведения, которая угрожает территориальной целостности и безопасности страны.

Швеция стала членом НАТО в марте 2024 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году напряженность в Балтийском регионе значительно выросла.

Россия «пробивает» границы НАТО — последние новости

Напомним, Россия активно строит и расширяет военные базы вдоль границ со странами НАТО в Северной Европе и Балтии. По данным ISW, российское командование планирует перебросить туда около 115 тысяч военнослужащих.

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Аналитики считают, что эти базы создаются для потенциальных будущих действий против Альянса, но наземные операции против НАТО в ближайшее время маловероятны, поскольку основные силы РФ задействованы в Украине.

Также, по данным спутниковых снимков, интенсивные работы по строительству военных баз ведутся в Печенге (в 11 км от Норвегии), Кандалакше, Новой Вилге вблизи Петрозаводска, Луге и Калининградской области. Эксперты полагают, что Москва готовится к возможному противостоянию с Альянсом после завершения войны в Украине.

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